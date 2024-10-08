Таропрогноз на 7-13 октября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекают людей своей вроде бы мистикой и магией, однако издавна на самом деле являются своеобразными зеркалами души, где можно увидеть свое вероятное будущее или узнать, чего вы действительно хотите. Поэтому их используют в своей работе и психотерапевты. Узнайте, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Маг"

Эта карта рассказывает об инициативе, мотивации, полном осознании и действиях. Она сообщает об активной жизненной позиции, самореализации, знании, которое является ключом к успеху, целеустремленности. Однако не следует думать о том, что вы знаете все на свете. Эта карта символизирует связь между внутренним и внешним миром и напоминает о том, что подсознательные желания могут изменить ход событий.

Сейчас нужно стать гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Вы также можете стать руководителем для друга или партнера, чтобы помочь им сделать верный выбор. Вашим главным союзником должна стать сильная самомотивация, которая поможет вдохновлять других своими идеями.

Также эта карта свидетельствует о сильной мужской сексуальной энергии.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Мир"

Эта карта сообщает о завершенности, удовлетворении, свободе, освобождении от страхов. Она свидетельствует о награде за тяжелый труд, счастливое завершение хода событий, внутреннее спокойствие, которое будет защитой от жизненных вызовов, начало нового дела, которое принесет плоды в будущем.

Эта карта – очень положительная. Она говорит, что пора осознавать себя, свои возможности и полностью брать ответственность за свою жизнь. Сейчас вы пришли к согласию с собой и окружением и получили представление о своих внутренних ценностях. Сейчас у вас есть шанс получить хорошую работу. Какую бы цену ни пришлось заплатить, вы знаете, что следует двигаться к своей цели, не оглядываясь на другие возможности.

Вы должны задать себе следующие вопросы: "На что вы действительно способны?", "Кто вы есть?", "Что нужно сделать, чтобы пробудить свой потенциал?" и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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