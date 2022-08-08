Таропрогноз на 8-14 августа 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро давно привлекают людей своими тайнами и подсказками о будущем. Также они позволяют понять, что вы хотите на самом деле, куда двигаться дальше, какие шаги сделать дальше.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 8-14 августа 2022 "Четверка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и эгоизме. Она рассказывает о разочаровании и возможном разрыве отношений, желании идти своим путем, но и неуверенности в себе, необходимости исцеления душевных ран, душевной черствости, отказе от подарков судьбы, пассивности и апатии, застоя в жизни.

"Четверка кубков" говорит о времени, когда мы идем в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и не хотите делиться с другими ни мыслями, ни чувствами. В этот период мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно она может осветиться вспышкой творческой активности, если, конечно, мы сохраним мотивацию к подобным делам.

Не стоит все брать близко к сердцу. Не думайте, что вас никто не любит. Эта апатия лишь означает эмоциональный кризис, поэтому нужно открыть шире глаза и понять, что судьба дарит вам подарки, а вскоре к вам вернутся самомотивация и внутренняя гармония, стоит приложить немного усилий. Однако никто этого не сделает за вас. Понимание себя может стать первым шагом к возрождению.

Эта карта свидетельствует о гибкости и умении жонглировать в разных жизненных ситуациях. Она сообщает об умелом положении дел, приспособлении к ожиданиям, одновременном выполнении нескольких дел, решении немалого количества проблем, уверенности в себе, общении с другими людьми, умении поймать свое время за хвост, понимании происходящих вокруг изменений.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 8-14 августа 2022 "Двойка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Вы начнете чувствовать уверенность в своих талантах и умениях, а значит, и в самом себе. Не дайте изменениям застигнуть вас внезапно, внимательно следите за всем, что может вывести вас из равновесия.

Эта карта рассказывает о прямодействии, справедливости, настойчивости, аналитическом складе разума, активном решении проблем, объективном взгляде на мир, завышенных требованиях, справедливой мысли, патриархальных ценностях, гибкости и осторожности, интеллектуальных свойствах.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 8-14 августа 2022 года "Король мечей"

Эта карта подсказывает о важности пространных знаний и острого ума. "Король мечей" подсказывает, что следует быть принципиальными, следует использовать свой разум для решения проблем. Пора справиться со своими страхами и тогда вы увидите истину сквозь обман, доберетесь до самой сути вещей, силой вашего ума разрешить любой конфликт. Этот король символизирует действие, поэтому вы можете бросить интеллектуальный вызов другим людям, но сначала убедитесь, что ваши идеи могут стать реальностью и результат тщательного исследования проблемы. Эта карта советует говорить правду в глаза, но только с позиции бесстрастного судьи.

Разбудите свою решимость. Меньше доверяйте интуиции и чувствам — сейчас интеллект также необходим так же, как и чувства. Соедините вашу чувственность с аналитическим подходом к ситуации.

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