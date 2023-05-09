Таропрогноз на 8-14 мая 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро шагают рядом с человечеством уже несколько столетий. Они до сих пор используются как инструмент для гадания, но скрывают значительный потенциал для психологов. С помощью символов и знаков карты Таро отвечают на вопросы, ответы на которые уже глубоко внутри нас. Поэтому читайте таропрогноз на 8-14 мая 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

"Тройка кубков" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам этого мистического инструмента для гадания. Масть кубков в картах Таро символизирует любовь и дружбу, страсть и чувство. А именно эта карта Таро сообщает о том, что в отношениях вам следует не забывать о дружбе, ощущениях праздника, командном духе и щедрости.

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Также она свидетельствует о достатке и необходимости исцеления вашей души, приятном окружении, возможности обрести новых друзей или команду единомышленников. Надейтесь на подарки судьбы. Эта карта предлагает вам делиться своими радостями и оптимизмом с другими людьми, которые разделяют ваши взгляды и идеи.

Она предвещает совместное переживание определенных эмоций, например, такие как симпатия и сочувствие. Если вы сейчас беспокоитесь о вашей любви, то нужно для начала заняться своими делами, построить гармонию и новые планы, а затем поделиться с партнером новыми чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Перестаньте быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Шестерка пентаклов" представляет массу пентаклов или дисков, которая символизирует средства и финансы и умение обращаться с ними.

Эта карта говорит о том, что нужно быть щедрыми с людьми и люди будут щедры к вам. В ваших финансовых устремлениях придайте решимости. Помните о том, чтобы что-то получить – нужно чем-то пожертвовать. Сейчас пора преодолеть определенные иллюзии и комплексы. Работайте над пониманием справедливости в вашей жизни.

Также прислушивайтесь к вашим жизненным учителям. Больше участвуйте в каких-либо общих проектах.

Приходит время разобраться с долгами в новом году.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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