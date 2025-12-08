Таропрогноз на 8 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергии в этот день мягкие, интуитивные, но в то же время точные в своих подсказках. Таро показывает, что многие процессы переходят в более спокойную фазу, позволяя собрать мысли, упорядочить ощущения и сделать ставку на то, что действительно наполняет. Это благоприятное время для личных открытий, тихих решений и корректировки будущих планов.

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен — Иерофант

Ищите советы или руководствуйтесь традиционными методами. День поддерживает мудрые, взвешенные решения.

Телец — Девятка Пентаклей

Самодостаточность и комфорт. Вы почувствуете плоды своего труда и будете иметь простор для удовольствия.

Близнецы — Паж Кубков

Новое вдохновение. Возможна творческая идея или эмоциональный месседж от человека.

Рак — Тройка Мечей.

Эмоциональная уязвимость. Определенная ситуация может огорчить, но это очищает путь.

Лев — Шестерка Жезлов

Успех и признание. Вы получите подтверждение того, что двигаетесь правильно.

Дева — Семерка Жезлов

Необходимо защитить свою позицию. Вы способны отстоять то, что имеет значение.

Весы — Королева Кубков

Эмоциональная глубина. Прислушайтесь к внутренней мудрости – интуиция сегодня проводник.

Скорпион — Двойка Кубков

Объединение, партнерство, теплая встреча. День гармонических отношений.

Стрелец — Пятерка Пентаклей

Чувство недостатка может быть преувеличенным. Попросите о поддержке – она рядом.

Козерог — Тройка Пентаклей

Рабочие процессы гармоничны. Сотрудничество или совет специалиста будет очень кстати.

Водолей — Десятка Кубков

Гармония в отношениях и радость близких. День эмоционального тепла.

Рыбы — Король Мечей

Нужна четкость и стратегичность. Действуйте логически, отделяйте эмоции от фактов.

8 декабря направлен на внутреннее равновесие и переосмысление того, что для вас действительно важно. День идеален для спокойных разговоров, укрепления отношений, творчества и тщательной планировки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

