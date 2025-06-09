Таропрогноз на 9-15 июня 2025 года: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Нас ждет неделя глубинных изменений, внутреннего пробуждения и важных решений. Карты Таро подсказывают: теперь не время пассивности — неделя благоприятна для тех, кто готов быть честным с собой и другими. От нас требуется смелость сказать да новому, но и не забыть об ответственности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Любовь и отношения — "Луна"

Карта «Луна» открывает эмоциональный слой на этой неделе: иллюзии, сомнения, страхи могут вытекать на поверхность. Не торопитесь с выводами в отношениях – лучше довериться интуиции, а не предположению. Те, кто в паре, могут столкнуться с непониманием или недомолвками, но искренний диалог все изменит. Одиноким важно разобраться: это чувство или проекция мечтаний?

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Работа и финансы — "Колесница"

«Колесница» приносит прорыв. Это карта движения, действия и силы воли. Если вы ожидали знака, чтобы принять важное профессиональное решение – вот он. Вы можете получить новую возможность, но для этого придется выйти из привычной зоны. В финансах благоприятный момент для планирования больших шагов, а не для спонтанных затрат.

Саморазвитие и внутреннее состояние — "Иерофант"

Эта неделя зовет к изучению более глубоких смыслов и поиску мудрости. "Иерофант" - символ духовного учителя или внутреннего наставника. Возможно, стоит обратить внимание на советы старших, или обратиться к практикам, которые питают душу: медитации, чтение, самосозерцание. Важно слушать себя – не шум мира, а тихий голос истины.

Неделя 9–15 июня – это мост между иллюзией и ясностью, между хаосом и действием. Важно не убегать от правды, а наоборот, сделать ее точкой опоры. Слушайте сердце, действуйте с намерением и не бойтесь отправиться в новое путешествие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.