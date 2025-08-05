Таропрогноз на август 2025 года: новые начинания для Овнов, стабильность для Козорогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро помогают увидеть скрытые тенденции месяца и подготовиться к ключевым моментам. Они не указывают на жестко определенную судьбу, а подсвечивают возможности, риски и точки роста.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта месяца: Маг

Ваше время действовать! В августе вы получите все инструменты для реализации задуманного. Будьте инициативными, но не забывайте об ответственности за свой выбор.

Реклама

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта месяца: девятка пентаклов

Луна принесет чувство стабильности и удовлетворения от своих достижений. Вы можете позволить себе отдых и наслаждение от результатов труда.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта месяца: Колесо удачи

Август готовит неожиданные перемены. Не бойтесь подстраиваться под новые обстоятельства – они могут открыть выгодные возможности.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта луны: туз кубков

Новые эмоции, чувства или вдохновение войдут в вашу жизнь. Луна благоприятна для отношений и творческих проектов.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта луны: Солнце

Вы в центре внимания. Август станет периодом успеха, признания и внутреннего подъема. Делитесь своей энергией с окружающими.

Реклама

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта месяца: семерка пентаклей

Процессы вызревают. Это время терпения и внимательной подготовки – плоды ваших усилий скоро созреют.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта месяца: Императрица

Творчество, забота и развитие отношений станут главными темами луны. Ваши идеи могут материализоваться.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта месяца: Смерть

Не бойтесь перемен. Август станет месяцем трансформаций, когда закрывается старая дверь, чтобы открыть новую.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта месяца: рыцарь жезлов

Пора отправляться вперед. Август подарит много динамики, поездок и вдохновенных идей.

Реклама

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта месяца: четверка пентаклов

Месяц стабильности и сохранения ресурсов. Не время для больших рисков — укрепляйте то, что уже есть.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта месяца: Звезда

Оптимизм и вдохновение будут вашими союзниками. Август – отличный период для мечтаний и планов на будущее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта месяца: Верховная жрица

Слушайте свою интуицию – она подскажет правильное направление. Луна благоприятна для духовных практик и глубоких размышлений.

Август 2025 года – это месяц, когда активность и внутренняя работа должны идти рядом. Карты советуют быть гибкими, но целеустремленными, и не забывать о собственном внутреннем мире.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.