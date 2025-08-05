- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 2 мин
Таропрогноз на август 2025 года: новые начинания для Овнов, стабильность для Козорогов
Август 2025 года открывает двери для перемен, но в то же время требует сохранения внутреннего баланса и ясности намерений.
Карты Таро помогают увидеть скрытые тенденции месяца и подготовиться к ключевым моментам. Они не указывают на жестко определенную судьбу, а подсвечивают возможности, риски и точки роста.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта месяца: Маг
Ваше время действовать! В августе вы получите все инструменты для реализации задуманного. Будьте инициативными, но не забывайте об ответственности за свой выбор.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта месяца: девятка пентаклов
Луна принесет чувство стабильности и удовлетворения от своих достижений. Вы можете позволить себе отдых и наслаждение от результатов труда.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта месяца: Колесо удачи
Август готовит неожиданные перемены. Не бойтесь подстраиваться под новые обстоятельства – они могут открыть выгодные возможности.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта луны: туз кубков
Новые эмоции, чувства или вдохновение войдут в вашу жизнь. Луна благоприятна для отношений и творческих проектов.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта луны: Солнце
Вы в центре внимания. Август станет периодом успеха, признания и внутреннего подъема. Делитесь своей энергией с окружающими.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта месяца: семерка пентаклей
Процессы вызревают. Это время терпения и внимательной подготовки – плоды ваших усилий скоро созреют.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта месяца: Императрица
Творчество, забота и развитие отношений станут главными темами луны. Ваши идеи могут материализоваться.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта месяца: Смерть
Не бойтесь перемен. Август станет месяцем трансформаций, когда закрывается старая дверь, чтобы открыть новую.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта месяца: рыцарь жезлов
Пора отправляться вперед. Август подарит много динамики, поездок и вдохновенных идей.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта месяца: четверка пентаклов
Месяц стабильности и сохранения ресурсов. Не время для больших рисков — укрепляйте то, что уже есть.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта месяца: Звезда
Оптимизм и вдохновение будут вашими союзниками. Август – отличный период для мечтаний и планов на будущее.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта месяца: Верховная жрица
Слушайте свою интуицию – она подскажет правильное направление. Луна благоприятна для духовных практик и глубоких размышлений.
Август 2025 года – это месяц, когда активность и внутренняя работа должны идти рядом. Карты советуют быть гибкими, но целеустремленными, и не забывать о собственном внутреннем мире.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.