Таропрогноз на декабрь 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро – это отличный советчик, который может помочь вам стать лучшей версией себя. Также вы можете обратиться к ним за помощью в любое время суток. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на декабрь 2024 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяця "Колесо Фортуны"

Эта карта свидетельствует о неизбежности, успехе, чувстве времени, поворотном моменте, судьбе. Она подсказывает, что в жизни ничего не определено, кроме самой неопределенности, а каждый момент связан с началом нового цикла. Ищите совпадения, учитесь видеть циклы и повторяющиеся ситуации, ловите ощущение того, что вас несет поток, не упускайте возможность поймать свой второй шанс, а успех стучится в вашу дверь. Ожидайте непредвиденных событий.

Вы свободны в своем выборе, который может либо улучшить вашу жизнь, либо забросить вас в бездну. Если появляется эта карта, вы оказываетесь в большом потоке или становитесь частью большого цикла. Самое главное здесь – не надеяться на "судьбу", а взять на себя ответственность за свои действия. Не думайте, что весь мир против вас, влейтесь в космический танец и станьте его частью, будьте сами его хореографом. Вы готовы начать все с чистого листа или устремиться в большую авантюру. В этот момент начинается новая фаза вашей жизни, хотите ли вы этого или нет.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Девятка мечей"

Эта карта рассказывает о мученичестве, переполнении эмоциями, тревоге. Она сообщает о тревожных мнениях, осознании неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое, страхе перед неизвестным, бессонных ночах, чувстве неуверенности и уязвимости.

Эта карта может показаться ужасной, но она подсказывает, что темные времена скоро закончатся. Вы можете поднять голову и увидеть, что даже в такой критической ситуации можно увидеть солнечный свет из глубины горя и отчаяния. Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Найдите причины, которые тормозят ваше движение вперед. Если вы так загружены нынешними проблемами, то как вы можете строить дальнейшие планы? Выбирайте новые приоритеты. Иногда достаточно совсем небольших изменений во взгляде на то или иное событие, чтобы произошел кардинальный сдвиг по отношению к жизни.

Таропрогноз на финансы

Карта месяца "Девятка жезлов"

Эта карта сообщает о готовности, защите, силе и осознанности. В то же время она свидетельствует и об ощущении беззащитности, построении защиты "на всякий случай", упоминания о прошлых неудачах, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовности ко всему, подозрительности к чужим действиям, настойчивости и т.д.

"Девятка жезлов" убеждает, что какой бы период не подходил к завершению, эта карта указывает на то, что вы готовы двигаться дальше. Развивая свою внутреннюю силу, вы набрались мудрости и дошли до полного осознания, что не хотите повторения печального опыта прошлого.

Будьте внимательны и осознайте свою уязвимость, но не переходите в глухую защиту. Научитесь видеть свои слабые и сильные стороны, признавать свои недостатки, но осознавать свой потенциал, чувствительно реагировать на события и преодолевать все трудности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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