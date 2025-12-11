Таропрогноз на декабрь 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Последний месяц года всегда приносит подведение итогов, потребность упорядочить жизнь и определить будущий курс. Таро на декабрь 2025 показывает стратегические изменения, важные внутренние инсайты и энергетические ключи, которые помогут завершить год в правильном ритме. Некоторые знаки получат мощный толчок к действиям, другие – успокоение и поддержку, а кто-то – знаковый выбор, который повлияет на последующие месяцы.

Ниже подробный прогноз для каждого знака.

Прогноз Таро на декабрь 2025 года

Овен — Туз Мечей

Время ясности и решений. Вы отдаете себе отчет в том, что раньше было скрытым, и готовы ставить четкие границы. Луна способствует переговорам, документам, началу новых интеллектуальных или профессиональных проектов.

Телец — Императрица

Декабрь наполняет жизненные процессы плодовитостью и теплом. В финансах возможен рост, в отношениях — гармония. Очень ресурсный период, когда вы получаете поддержку и формируете стабильность.

Близнецы — Колесница

Луна прорыва, побед и ускорения. Вы берете ситуацию под контроль и уверенно двигаетесь к цели. Возможны путешествия, изменение направления или реализация важного замысла.

Рак — Четверка Жезлов

Декабрь приносит чувство дома, стабильности и праздничной поддержки. Завершаются важные этапы, появляется жесткая опора. Хорошее время для семейных дел, отдыха и восстановления.

Лев — Сила

Вы проходите месяц с внутренней мощью и уверенностью. Карта указывает на самоконтроль, мудрость в отношениях и способность преодолевать трудности без агрессии. Прекрасное время для больших шагов.

Дева — Отшельник

Декабрь станет периодом мудрого замедления. Вы анализируете пройденный путь, строите новое видение и ищете более глубокие ответы. Идеальное время для обучения, закрытия старых вопросов и постановки реалистических планов.

Весы — Влюбленные

Перед вами важен выбор: в отношениях, партнерстве или долгосрочных решениях. Декабрь требует честности с собой и гармонии во взаимодействии с другими. Могут возникнуть новые союзы или примирения.

Скорпион — Семка Мечев

Месяц стратегических действий. Следует быть внимательными к скрытой информации или манипуляциям. Эта карта призывает действовать осторожно, разумно и исходя из фактов. Избегайте опрометчивых решений.

Стрелец — Звезда

Необычайно светлый и вдохновенный период. Звезда возвращает веру в себя, мечты и возможности. Успех становится более реальным, приходят хорошие новости, и вы видите перспективу на следующий год.

Козерог — Иерофант

Декабрь приносит порядок, структуру, обучение и официальные процессы. Вы устанавливаете правила, закладываете фундамент и трудитесь над стабильностью. Пора обратиться к традициям и мудрым советам.

Водолей — Паж Кубков

Мягкая, эмоционально открытая луна. Вы можете влюбиться, обрести новое хобби или получить приятный творческий импульс. Карта предвещает лёгкость, интуицию и неожиданные радости.

Рыбы — Десятка Кубков

Луна гармонии, любви и эмоционального благополучия. Семья, партнерство, общие цели – все это приносит тепло и внутреннее спокойствие. Вы заканчиваете год в состоянии душевной полноты.

Декабрь 2025 года указывает на ключевые переходы: ясность и решение для одних, глубокая работа с внутренним миром – для других, а для кого-то – вдохновение, спокойствие и чувство завершенности. Карты дают четкий ориентир: завершить год следует осознанно, не спеша, слушая внутренний голос и выбирая, что укрепляет ваш путь в 2026 году.

