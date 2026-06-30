Таропрогноз на июль 2026: кому второй месяц лета принесет прорыв, а кому придется полностью изменить курс

Карты Таро / © ТСН.ua

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Июль 2026 станет месяцем перехода от внутренних изменений к конкретным действиям. Если июнь являлся периодом завершения старых циклов и переосмысления, то июль принесет необходимость двигаться вперед. Карты Таро указывают: сейчас многие процессы войдут в фазу активного развития, а решения, которые вы будете принимать в этом месяце, будут иметь длительные последствия.

Это месяц действия, переоценки приоритетов и больших внутренних трансформаций. Некоторым июль принесет долгожданный успех, а некоторым — непростой, но важный жизненный урок.

Таропрогноз на июль 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Для Овнов июль станет месяцем прорыва. Вы наконец-то сдвинете с места долго буксовавшее дело. Впереди активный период, путешествия или важные профессиональные решения.

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Телец — Король Пентаклей

Тельцам июль приносит стабильность, финансовое укрепление и контроль над ситуацией. Это один из самых лучших месяцев года для материальных решений.

Близнецы — Башня

Близнецам июль принесет резкие перемены. То, что давно держалось только привычкой, начнет разрушаться. Важно не бояться обновления.

Рак — Королева Кубков

Ракам июль принесет глубокую эмоциональную трансформацию. Интуиция усилится, а личные отношения могут выйти на новый уровень.

Лев — Солнце

Львам выпадает один из сильнейших месяцев года. Июль приносит удачу, признание, сильную энергию и хорошие новости в нескольких сферах жизни одновременно.

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Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется много работать, но именно сейчас формируется фундамент для длительного результата. Терпение окупится.

Весы — Справедливость

Весам июль принесет последствия решений, принятых ранее. Это месяц честной оценки себя, отношений и целей.

Скорпион — Смерть

Скорпионам июль готовит мощный период трансформации. Старый жизненный этап окончательно завершается, и это откроет путь в новый цикл.

Стрелец — Туз Жезлов

Стрельцам июль приносит новый старт, мощный заряд энергии и возможность начать важный проект или кардинально изменить направление жизни.

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Козерог — Император

Козорогам луна дает стабильность, возможность усилить авторитет и укрепить собственные профессиональные позиции.

Водолей — Звезда

Водолеям июль приносит вдохновение, долгожданные перспективы и сильное ощущение, что жизнь наконец-то начинает складываться правильно.

Рыбы — Девятка Кубков

Рыбам июль доставит эмоциональное удовольствие, гармонию, приятные события и реализацию одного из желаний.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет в июле

Львы, Водолеи и Стрельцы могут получить наибольшее положительное изменение, новые возможности и значительный прогресс в важных сферах жизни.

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Кому июль принесет больше всего испытаний

Близнецам, Скорпионам и Весам придется пройти через трансформации, завершение старых циклов и важные решения, которые больше нельзя откладывать.

Что делать в июле

начинать новые проекты;

просматривать долгосрочные цели;

завершать токсические отношения;

вкладывать силы в профессиональное развитие;

больше доверять интуиции.

Чего лучше избегать

страха перед переменами;

финансовых авантюр;

попыток удержать уже завершающееся;

импульсивных решений в эмоциях.

Общий прогноз на июль

Июль 2026 станет месяцем большого движения вперед. Карты Таро показывают: сейчас жизнь будет буквально проверять, насколько вы готовы отпускать старое и брать ответственность за новый этап.

Главный урок июля – перестать цепляться за прошлое. Именно готовность принять изменения сейчас станет основой для будущего успеха.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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