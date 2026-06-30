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Таропрогноз на июль 2026: кому второй месяц лета принесет прорыв, а кому придется полностью изменить курс
Июль 2026 станет месяцем сильных трансформаций, новых начал и судьбоносных решений. Карты Таро показывают, кому Вселенная готовит период большого роста, а кому пора окончательно отпустить прошлое и перейти в новый жизненный цикл.
Июль 2026 станет месяцем перехода от внутренних изменений к конкретным действиям. Если июнь являлся периодом завершения старых циклов и переосмысления, то июль принесет необходимость двигаться вперед. Карты Таро указывают: сейчас многие процессы войдут в фазу активного развития, а решения, которые вы будете принимать в этом месяце, будут иметь длительные последствия.
Это месяц действия, переоценки приоритетов и больших внутренних трансформаций. Некоторым июль принесет долгожданный успех, а некоторым — непростой, но важный жизненный урок.
Таропрогноз на июль 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Для Овнов июль станет месяцем прорыва. Вы наконец-то сдвинете с места долго буксовавшее дело. Впереди активный период, путешествия или важные профессиональные решения.
Телец — Король Пентаклей
Тельцам июль приносит стабильность, финансовое укрепление и контроль над ситуацией. Это один из самых лучших месяцев года для материальных решений.
Близнецы — Башня
Близнецам июль принесет резкие перемены. То, что давно держалось только привычкой, начнет разрушаться. Важно не бояться обновления.
Рак — Королева Кубков
Ракам июль принесет глубокую эмоциональную трансформацию. Интуиция усилится, а личные отношения могут выйти на новый уровень.
Лев — Солнце
Львам выпадает один из сильнейших месяцев года. Июль приносит удачу, признание, сильную энергию и хорошие новости в нескольких сферах жизни одновременно.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Девам придется много работать, но именно сейчас формируется фундамент для длительного результата. Терпение окупится.
Весы — Справедливость
Весам июль принесет последствия решений, принятых ранее. Это месяц честной оценки себя, отношений и целей.
Скорпион — Смерть
Скорпионам июль готовит мощный период трансформации. Старый жизненный этап окончательно завершается, и это откроет путь в новый цикл.
Стрелец — Туз Жезлов
Стрельцам июль приносит новый старт, мощный заряд энергии и возможность начать важный проект или кардинально изменить направление жизни.
Козерог — Император
Козорогам луна дает стабильность, возможность усилить авторитет и укрепить собственные профессиональные позиции.
Водолей — Звезда
Водолеям июль приносит вдохновение, долгожданные перспективы и сильное ощущение, что жизнь наконец-то начинает складываться правильно.
Рыбы — Девятка Кубков
Рыбам июль доставит эмоциональное удовольствие, гармонию, приятные события и реализацию одного из желаний.
ТОП-3 знака, которым больше всего повезет в июле
Львы, Водолеи и Стрельцы могут получить наибольшее положительное изменение, новые возможности и значительный прогресс в важных сферах жизни.
Кому июль принесет больше всего испытаний
Близнецам, Скорпионам и Весам придется пройти через трансформации, завершение старых циклов и важные решения, которые больше нельзя откладывать.
Что делать в июле
начинать новые проекты;
просматривать долгосрочные цели;
завершать токсические отношения;
вкладывать силы в профессиональное развитие;
больше доверять интуиции.
Чего лучше избегать
страха перед переменами;
финансовых авантюр;
попыток удержать уже завершающееся;
импульсивных решений в эмоциях.
Общий прогноз на июль
Июль 2026 станет месяцем большого движения вперед. Карты Таро показывают: сейчас жизнь будет буквально проверять, насколько вы готовы отпускать старое и брать ответственность за новый этап.
Главный урок июля – перестать цепляться за прошлое. Именно готовность принять изменения сейчас станет основой для будущего успеха.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.