Таропрогноз на коридор затемнений 25 октября — 8 ноября 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Каждый коридор затемнений на нас влияет по-разному, но все они разрушают барьеры и старый порядок, несут изменения в такие сферы, как свобода, развитие, самореализация. После каждого коридора затемнений людей ждут кардинальные перестройки в их жизни.

Будет разрушаться все, в чем не было стабильности: неискренние и негармонические отношения, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела, неправильные цели. Личная жизнь тоже практически всегда попадает под удар.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период второго коридора затмений в 2022 году.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Работайте над чувствами. В любви стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к своей интуиции.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Сконцентрируйтесь на интеллектуальном развитии. Ваши чувства могут оскорбить. В движении по карьерной лестнице защищайте свою позицию.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка мечей"

На быту не должно сконцентрироваться всю жизнь. В любви ждите вызовов. На работе вас ждут испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над своим развитием. На работе действуйте активнее. А в отношениях задумайтесь, чего вы хотите от финансов и чувств.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Звезда"

Нужно достичь баланса. В отношениях найдите равновесие между чувствами и разумом. На работе все просто отлично.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди будут испытания. Но вы со всем справитесь. В отношениях скрывайте ваши чувства. На работе избегайте проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка кубков"

Работайте над отношениями. Не забывайте о друзьях. На работе найдите единомышленников.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Узнайте больше. В отношениях не стоит оскорблять партнера. На работе действуйте смело.

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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Башня"

Будут перемены. В отношениях задумайтесь как перезагрузить чувства. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. На работе следует прислушиваться к внутреннему голосу. В движении по карьерной лестнице надейтесь на поддержку друзей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Иногда бывает грустно. В отношениях может быть больно. На работе работайте лучше.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. А на работе начните новый проект. В отношениях попробуйте что-нибудь новое.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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