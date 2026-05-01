Таропрогноз на май 2026 года: кто получит прорыв, а кому придется все изменить

Май станет месяцем, когда многие знаки зодиака поймут: пора действовать.

Таропрогноз на май 2026 года для всех знаков зодиака

Май 2026 года станет периодом перехода от внутренних сомнений до четких решений. Карты Таро указывают: это месяц, когда многие знаки зодиака окажутся перед необходимостью изменить направление или подтвердить свой выбор.

Энергия мая способствует новым началам, но только тем, кто готов отпустить старое. Это время, когда жизнь проверяет готовность двигаться вперед без страха.

Овен — Маг

Овнам май дает силу создавать свою реальность. Это месяц инициативы, новых проектов и влияния на события. Вы сможете достичь многого, если не будете сомневаться в себе.

Телец — Десятка Пентаклей

Тельцам карты обещают стабильность и финансовую уверенность. Это благоприятный период для денег, семьи и долгосрочных решений.

Близнецы — Семерка Кубков

Близнецам следует быть осторожными с иллюзиями. В мае может быть много вариантов, но не все они реальные. Важно не запутаться в своих ожиданиях.

Рак — Колесница

Ракам май приносит движение и прогресс. Вы сможете продвинуться вперед в важных вопросах, если не будете сомневаться.

Лев — Солнце

Львам выпадает очень сильный месяц. Успех, признание и положительные изменения могут произойти именно сейчас.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется работать. Это месяц дисциплины и развития, который принесет результат в будущем.

Весы — Влюбленные

Весам придется сделать немаловажный выбор. Это может относиться к отношениям или жизненному направлению.

Скорпион — Смерть

Скорпионам май приносит трансформацию. Что-то в вашей жизни завершится, чтобы дать место новому.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам луна принесет движение, энергию и желание действовать. Важно не спешить излишне.

Козерог — Император

Козерогам май дает контроль и стабильность. Это хорошее время для принятия важных решений.

Водолей — Звезда

Водолеям май приносит надежду и восстановление. Вы увидите новые перспективы.

Рыбы — Луна

Рыбам следует быть внимательными к интуиции. Не все будет очевидно, поэтому важно доверять внутренним ощущениям.

Топ-3 знаков, которым больше всего повезет в мае

Овен, Телец и Лев — именно эти знаки могут получить больше шансов и положительных изменений.

Кому придется пройти через изменения

Близнецы, Скорпион и Рыбы — для них май станет периодом переоценки и внутренних процессов.

Что стоит и не стоит делать в мае 2026 года

Стоит:

принимать новые возможности

действовать уверенно

слушать интуицию

Не стоит:

держаться за прошлое

игнорировать сигналы

спешить с решениями

Общий прогноз на май 2026 года

Карты Таро показывают, что сейчас открывается новый жизненный этап. И хотя изменения могут требовать смелости, они ведут к более стабильному и осознанному будущему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

