Таропрогноз на неделю 11–17 мая 2026 года: кому судьба даст шанс на изменения
Неделя с 11 по 17 мая 2026 года станет периодом важных решений, эмоциональных открытий и неожиданных возможностей – карты Таро подсказывают, кому повезет, а кому придется пересмотреть свои планы.
Энергия на этой неделе нестабильна: от сильного желания действовать до необходимости замедлиться и прислушиваться к себе. Именно поэтому важно не торопиться там, где ситуация еще не до конца ясна.
Таропрогноз на неделю 11–17 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Колесо Фортуны
Овнам неделя приносит изменения и неожиданные повороты. События могут разворачиваться не по плану, но это откроет новые возможности.
Телец — Король Пентаклей
Тельцам карты обещают стабильность и уверенность. Это хороший период для финансов, работы и укрепления своих позиций.
Близнецы — Семерка Кубков
Близнецам следует быть внимательными к иллюзиям и пустым обещаниям. Не все возможности окажутся реальными.
Рак — Десятка Кубков
Ракам неделя приносит гармонию, поддержку и теплые эмоции. Это хорошее время для семьи и близких.
Лев — Солнце
Львам выпадает одна из сильнейших недель. Карта Солнца обещает успех, ясность и положительные перемены.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Девам придется много работать. Это неделя дисциплины, концентрации и постепенного движения к результату.
Весы — Влюбленные
Весам придется сделать немаловажный выбор. Это может касаться отношений, работы или внутренних ценностей.
Скорпион — Смерть
Скорпионам следует быть готовыми к завершению определенного этапа. Перемены могут быть непростыми, но они откроют путь к новому.
Стрелец — Рыцарь Жезлов
Стрельцам неделя приносит энергию, движение и желание действовать. Важно не торопиться настолько, чтобы потерять контроль.
Козерог — Император
Козерогам карты дают стабильность и контроль. Это хороший период для принятия важных решений.
Водолей — Звезда
Водолеям неделя приносит надежду и новые перспективы. Вы увидите свет даже в сложной ситуации.
Рыбы — Луна
Рыбам следует быть внимательными к интуиции и внутренним ощущениям. Не все будет очевидно, поэтому не спешите с выводами.
Топ-3 знаков, которым больше всего повезет
Телец, Лев и Водолей — именно эти знаки могут получить наилучшие возможности и положительные изменения.
Кому следует быть осторожными
Близнецам, Скорпионам и Рыбам следует избегать поспешных решений и эмоциональных реакций.
Что стоит и не стоит делать на этой неделе
Стоит:
принимать новые возможности
слушать интуицию
завершать то, что давно потеряло смысл
Не стоит:
игнорировать сигналы
спешить с решениями
держаться за прошлое
Общий прогноз на неделю
Неделя 11–17 мая 2026 года станет временем внутренних выводов и новых шансов. Карты Таро показывают, что именно сейчас многие знаки зодиака могут изменить направление своей жизни.
Главное — не бояться правды и не отказываться от возможностей, появляющихся даже в неожиданной форме.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.