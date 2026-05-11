Таропрогноз на неделю 11–17 мая 2026 года: кому судьба даст шанс на изменения

Неделя с 11 по 17 мая 2026 года станет периодом переосмысления и новых возможностей. Карты Таро указывают: сейчас многие знаки зодиака получат шанс выйти из замкнутого круга и посмотреть на свою жизнь по-новому.

Энергия на этой неделе нестабильна: от сильного желания действовать до необходимости замедлиться и прислушиваться к себе. Именно поэтому важно не торопиться там, где ситуация еще не до конца ясна.

Таропрогноз на неделю 11–17 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Колесо Фортуны

Овнам неделя приносит изменения и неожиданные повороты. События могут разворачиваться не по плану, но это откроет новые возможности.

Телец — Король Пентаклей

Тельцам карты обещают стабильность и уверенность. Это хороший период для финансов, работы и укрепления своих позиций.

Близнецы — Семерка Кубков

Близнецам следует быть внимательными к иллюзиям и пустым обещаниям. Не все возможности окажутся реальными.

Рак — Десятка Кубков

Ракам неделя приносит гармонию, поддержку и теплые эмоции. Это хорошее время для семьи и близких.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из сильнейших недель. Карта Солнца обещает успех, ясность и положительные перемены.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется много работать. Это неделя дисциплины, концентрации и постепенного движения к результату.

Весы — Влюбленные

Весам придется сделать немаловажный выбор. Это может касаться отношений, работы или внутренних ценностей.

Скорпион — Смерть

Скорпионам следует быть готовыми к завершению определенного этапа. Перемены могут быть непростыми, но они откроют путь к новому.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам неделя приносит энергию, движение и желание действовать. Важно не торопиться настолько, чтобы потерять контроль.

Козерог — Император

Козерогам карты дают стабильность и контроль. Это хороший период для принятия важных решений.

Водолей — Звезда

Водолеям неделя приносит надежду и новые перспективы. Вы увидите свет даже в сложной ситуации.

Рыбы — Луна

Рыбам следует быть внимательными к интуиции и внутренним ощущениям. Не все будет очевидно, поэтому не спешите с выводами.

Топ-3 знаков, которым больше всего повезет

Телец, Лев и Водолей — именно эти знаки могут получить наилучшие возможности и положительные изменения.

Кому следует быть осторожными

Близнецам, Скорпионам и Рыбам следует избегать поспешных решений и эмоциональных реакций.

Что стоит и не стоит делать на этой неделе

Стоит:

принимать новые возможности

слушать интуицию

завершать то, что давно потеряло смысл

Не стоит:

игнорировать сигналы

спешить с решениями

держаться за прошлое

Общий прогноз на неделю

Неделя 11–17 мая 2026 года станет временем внутренних выводов и новых шансов. Карты Таро показывают, что именно сейчас многие знаки зодиака могут изменить направление своей жизни.

Главное — не бояться правды и не отказываться от возможностей, появляющихся даже в неожиданной форме.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

