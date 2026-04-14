Таропрогноз на неделю 13-19 апреля 2026: кто получит прорыв, а кому придется отпустить

Карты Таро / © ТСН.ua

Неделя с 13 по 19 апреля 2026 года принесет энергию завершений и новых стартов одновременно. Карты Таро показывают: этот период заставит многих знаков зодиака выйти из зоны комфорта и сделать давно откладывающийся выбор.

Это время, когда не следует игнорировать сигналы. То, что кажется случайным, действительно может быть важной подсказкой. Для кого-то это будет неделя прорыва, для кого-то – момент прощания с прошлым.

Овен — Колесо Фортуны

Овнам неделя приносит изменения. События могут разворачиваться неожиданно, но в перспективе это откроет новые возможности. Важно не сопротивляться.

Телец — Королева Пентаклей

Тельцам карты обещают стабильность и заботу. Это хорошее время для финансов, дома и внутреннего комфорта.

Близнецы — Семка Мечей

Близнецам следует быть внимательными к людям и информации. Не все будет прозрачно, потому лучше проверять факты.

Рак — Десятка Кубков

Ракам неделя приносит гармонию и радость. Это время для семьи, теплых эмоций и внутреннего покоя.

Лев — Девятка Жезлов

Львам придется проявить выносливость. Вы близки к результату, но еще нужно немного усилий.

Дева — Туз Пентаклей

Девам выпадает шанс. Это может быть новая возможность в финансах или в работе. Главное — не упустить ее.

Весы — Справедливость

Весам придется столкнуться с последствиями своих решений. Это неделя честности и баланса.

Скорпион — Башня

Скорпионам следует быть готовыми к резким изменениям. То, что казалось стабильным, может внезапно поменяться.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам неделя приносит движение и энергию. Вы будете готовы действовать и рисковать.

Козерог — Десятка Пентаклей

Козорогам карты обещают стабильность и финансовую уверенность. Это время укрепления позиций.

Водолей — Звезда

Водолей неделя приносит надежду и восстановление. Вы увидите перспективу даже в сложных ситуациях.

Рыбы — Восьмерка Кубков

Рыбам придется отпустить что-нибудь важное. Это сложно, но нужно для нового этапа.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет

Дева, Рак и Козерог – именно эти знаки могут получить наилучшие возможности и результаты.

Кому придется пройти через испытания

Скорпион, Близнецы и Рыбы – для них неделя станет периодом перемен и важных решений.

Что следует и не стоит делать на этой неделе

Следует:

принимать новые возможности

слушать интуицию

действовать, даже если есть страх

Не стоит:

держаться за прошлое

игнорировать очевидные сигналы

откладывать решение

Общий прогноз на неделю

Неделя 13-19 апреля 2026 года станет моментом истины для многих знаков зодиака. Карты Таро показывают: старые сценарии завершаются и открывается новый этап.

Именно сейчас важно не бояться перемен — они ведь ведут к более стабильному и осознанному будущему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.