Таропрогноз на неделю 15–21 сентября 2025: изменения для Скорпионов и гармония для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Середина сентября несет мощную энергетику — это период, когда следует определяться с приоритетами и делать конкретные шаги вперед. Карты Таро подсказывают: неделя 15-21 сентября 2025 станет временем выбора, важных решений и внутренних изменений. Для одних знаков это будет шанс начать новый путь, для других – обрести душевное равновесие и стабильность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Рыцарь Жезлов

Неделя активности и динамики. Вы будете полны энергии для новых начинаний. Главное — не спешить без плана.

Телец — Девятка Пентаклей

Фокус на стабильности и удовлетворении результатов. Вы можете оценить плоды своего труда и почувствовать комфорт.

Близнецы — Маг

У вас будет шанс проявить свои таланты и воплотить идеи. Неделя благоприятна для новых начинаний и креатива.

Рак — Десятка Кубков.

Неделя принесет гармонию в семье и отношениях. Вы почувствуете тепло, поддержку и удовольствие от личной жизни.

Лев — Солнце

Вы будете излучать оптимизм и силу. Это неделя ясности, радости и новых побед.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Работа, обучение и усовершенствование станут главной темой. Ваши усилия принесут заметный результат.

Весы — Справедливость

Баланс и честность помогут решить сложные вопросы. Время урегулирования юридических или кармических дел.

Скорпион — Башня

Возможны резкие изменения или переломные события. Несмотря на сложность, они откроют путь к новому этапу.

Стрелец — Туз Жезлов

Энергия нового начала. Неделя благоприятна для старта проектов и творческих идей.

Козерог — Иерофант

Следует обратиться к традициям и мудрости. Пора получать советы, учиться и действовать по правилам.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вера в будущее будут вашим основным ресурсом. Это время для мечтаний и вдохновения.

Рыбы — Паж Кубков

Новые чувства, эмоциональные открытия или творческое вдохновение. Неделя подарит вам нежность и чувствительность.

Неделя 15–21 сентября 2025 года обещает быть яркой и насыщенной. Одни знаки почувствуют гармонию в личной жизни, другие переживут перемены, которые разрушат старое и откроют новые горизонты. Карты Таро советуют: доверяйте интуиции и будьте готовы к трансформациям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.