ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
225
Время на прочтение
2 мин

Таропрогноз на неделю 15–21 сентября 2025: изменения для Скорпионов и гармония для Раков

Неделя с 15 по 21 сентября 2025 года обещает быть насыщенной на события и внутренние открытия. Карты Таро указывают: нас ждут трансформации, новые возможности и время для поиска гармонии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Середина сентября несет мощную энергетику — это период, когда следует определяться с приоритетами и делать конкретные шаги вперед. Карты Таро подсказывают: неделя 15-21 сентября 2025 станет временем выбора, важных решений и внутренних изменений. Для одних знаков это будет шанс начать новый путь, для других – обрести душевное равновесие и стабильность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Рыцарь Жезлов
    Неделя активности и динамики. Вы будете полны энергии для новых начинаний. Главное — не спешить без плана.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Фокус на стабильности и удовлетворении результатов. Вы можете оценить плоды своего труда и почувствовать комфорт.

  • Близнецы — Маг
    У вас будет шанс проявить свои таланты и воплотить идеи. Неделя благоприятна для новых начинаний и креатива.

  • Рак — Десятка Кубков.
    Неделя принесет гармонию в семье и отношениях. Вы почувствуете тепло, поддержку и удовольствие от личной жизни.

  • Лев — Солнце
    Вы будете излучать оптимизм и силу. Это неделя ясности, радости и новых побед.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Работа, обучение и усовершенствование станут главной темой. Ваши усилия принесут заметный результат.

  • Весы — Справедливость
    Баланс и честность помогут решить сложные вопросы. Время урегулирования юридических или кармических дел.

  • Скорпион — Башня
    Возможны резкие изменения или переломные события. Несмотря на сложность, они откроют путь к новому этапу.

  • Стрелец — Туз Жезлов
    Энергия нового начала. Неделя благоприятна для старта проектов и творческих идей.

  • Козерог — Иерофант
    Следует обратиться к традициям и мудрости. Пора получать советы, учиться и действовать по правилам.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вера в будущее будут вашим основным ресурсом. Это время для мечтаний и вдохновения.

  • Рыбы — Паж Кубков
    Новые чувства, эмоциональные открытия или творческое вдохновение. Неделя подарит вам нежность и чувствительность.

Неделя 15–21 сентября 2025 года обещает быть яркой и насыщенной. Одни знаки почувствуют гармонию в личной жизни, другие переживут перемены, которые разрушат старое и откроют новые горизонты. Карты Таро советуют: доверяйте интуиции и будьте готовы к трансформациям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
225
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie