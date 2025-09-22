Таропрогноз на неделю 22-28 сентября 2025 года: гармония для Раков и новые горизонты для Стрельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Осеннее равноденствие открывает период глубоких изменений и обновлений. Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года станет временем поиска равновесия, мудрых решений и действий, которые повлияют на будущее. Для кого-то этот период принесет стабильность в финансах и отношениях, а для других — новые открытия и перспективы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Император

Неделя потребует уверенности и ответственности. Вы получите шанс укрепить свои позиции и взять контроль над ситуацией.

Телец — Десятка Пентаклей

Фокус на стабильности, семье и финансах. Это подходящий период для долгосрочных планов.

Близнецы — Маг

Ваши идеи и таланты помогут открыть новые двери. Вы сможете начать важное дело и ощутить свою силу.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье и отношениях наполнит эту неделю. Время тепла, единения и душевного покоя.

Лев — Сила

Ваш внутренний баланс поможет преодолеть любые вызовы. Неделя принесет уверенность и чувство стабильности.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Дела и обучение выходят на первый план. Вы сможете усовершенствовать навыки и заложить основу для будущих успехов.

Весы — Справедливость

Баланс и честность станут ключом к гармонии. Время принятия решений и урегулирования сложных вопросов.

Скорпион — Смерть

Старое отходит, чтобы уступить новому. Это неделя трансформаций и важных перемен.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перед вами открываются новые горизонты. Время планировать будущее и смело двигаться вперед.

Козерог — Иерофант

Традиции и советы авторитетных людей помогут принять верное решение. Это неделя обучения и духовного роста.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вдохновение станут вашим ресурсом. Вы получите шанс мечтать и видеть будущее в ярких красках.

Рыбы — Туз Кубков

Новые чувства и эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви, творчества и духовных открытий.

Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года принесет знакам обновление и новые возможности. Кто-то почувствует стабильность и гармонию, другие переживут трансформацию и откроют новые горизонты. Главное – оставаться честными с собой и доверять жизненным подсказкам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

