Таропрогноз на неделю 22-28 сентября 2025 года: гармония для Раков и новые горизонты для Стрельцов

Последняя неделя сентября обещает быть насыщенной и трансформационной. Карты Таро указывают: одни знаки ощутят гармонию и внутренний баланс, другие — получат шанс на новые и неожиданные возможности.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Осеннее равноденствие открывает период глубоких изменений и обновлений. Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года станет временем поиска равновесия, мудрых решений и действий, которые повлияют на будущее. Для кого-то этот период принесет стабильность в финансах и отношениях, а для других — новые открытия и перспективы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Император
    Неделя потребует уверенности и ответственности. Вы получите шанс укрепить свои позиции и взять контроль над ситуацией.

  • Телец — Десятка Пентаклей
    Фокус на стабильности, семье и финансах. Это подходящий период для долгосрочных планов.

  • Близнецы — Маг
    Ваши идеи и таланты помогут открыть новые двери. Вы сможете начать важное дело и ощутить свою силу.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье и отношениях наполнит эту неделю. Время тепла, единения и душевного покоя.

  • Лев — Сила
    Ваш внутренний баланс поможет преодолеть любые вызовы. Неделя принесет уверенность и чувство стабильности.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Дела и обучение выходят на первый план. Вы сможете усовершенствовать навыки и заложить основу для будущих успехов.

  • Весы — Справедливость
    Баланс и честность станут ключом к гармонии. Время принятия решений и урегулирования сложных вопросов.

  • Скорпион — Смерть
    Старое отходит, чтобы уступить новому. Это неделя трансформаций и важных перемен.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Перед вами открываются новые горизонты. Время планировать будущее и смело двигаться вперед.

  • Козерог — Иерофант
    Традиции и советы авторитетных людей помогут принять верное решение. Это неделя обучения и духовного роста.

  • Водолей — Звезда
    Оптимизм и вдохновение станут вашим ресурсом. Вы получите шанс мечтать и видеть будущее в ярких красках.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Новые чувства и эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви, творчества и духовных открытий.

Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года принесет знакам обновление и новые возможности. Кто-то почувствует стабильность и гармонию, другие переживут трансформацию и откроют новые горизонты. Главное – оставаться честными с собой и доверять жизненным подсказкам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

