- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 2 мин
Таропрогноз на неделю 22-28 сентября 2025 года: гармония для Раков и новые горизонты для Стрельцов
Последняя неделя сентября обещает быть насыщенной и трансформационной. Карты Таро указывают: одни знаки ощутят гармонию и внутренний баланс, другие — получат шанс на новые и неожиданные возможности.
Осеннее равноденствие открывает период глубоких изменений и обновлений. Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года станет временем поиска равновесия, мудрых решений и действий, которые повлияют на будущее. Для кого-то этот период принесет стабильность в финансах и отношениях, а для других — новые открытия и перспективы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Император
Неделя потребует уверенности и ответственности. Вы получите шанс укрепить свои позиции и взять контроль над ситуацией.
Телец — Десятка Пентаклей
Фокус на стабильности, семье и финансах. Это подходящий период для долгосрочных планов.
Близнецы — Маг
Ваши идеи и таланты помогут открыть новые двери. Вы сможете начать важное дело и ощутить свою силу.
Рак — Десятка Кубков
Гармония в семье и отношениях наполнит эту неделю. Время тепла, единения и душевного покоя.
Лев — Сила
Ваш внутренний баланс поможет преодолеть любые вызовы. Неделя принесет уверенность и чувство стабильности.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Дела и обучение выходят на первый план. Вы сможете усовершенствовать навыки и заложить основу для будущих успехов.
Весы — Справедливость
Баланс и честность станут ключом к гармонии. Время принятия решений и урегулирования сложных вопросов.
Скорпион — Смерть
Старое отходит, чтобы уступить новому. Это неделя трансформаций и важных перемен.
Стрелец — Тройка Жезлов
Перед вами открываются новые горизонты. Время планировать будущее и смело двигаться вперед.
Козерог — Иерофант
Традиции и советы авторитетных людей помогут принять верное решение. Это неделя обучения и духовного роста.
Водолей — Звезда
Оптимизм и вдохновение станут вашим ресурсом. Вы получите шанс мечтать и видеть будущее в ярких красках.
Рыбы — Туз Кубков
Новые чувства и эмоции войдут в вашу жизнь. Это время любви, творчества и духовных открытий.
Неделя с 22 по 28 сентября 2025 года принесет знакам обновление и новые возможности. Кто-то почувствует стабильность и гармонию, другие переживут трансформацию и откроют новые горизонты. Главное – оставаться честными с собой и доверять жизненным подсказкам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.