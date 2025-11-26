Таропрогноз на неделю 24–30 ноября: украинцев ждут важные решения и обновление

Карты Таро / © ТСН.ua

Последняя неделя ноября несет сильную энергию трансформации. Арканы Таро подсказывают, что украинцам следует обращать внимание на интуицию, новые возможности и неожиданные события, способные изменить направление движения. Для одних это период роста, для других – очищение и освобождение от старых моделей поведения. Карты указывают: эта неделя станет важным этапом, который поможет завершить начатое и подготовиться к декабрьским обновлениям.

Овен — Сила

Неделя дает возможность преодолеть внутренние сомнения и уверенно отстоять собственные границы. Контроль за эмоциями станет ключом к успеху.

Телец — Тройка Пентаклей

Звездное время для профессионального развития. Работа в команде и новые партнерства принесут ощутимый результат.

Близнецы — Двойка Мечей

Возникает важное решение, которое невозможно откладывать. Смотрите на факты – это поможет снять внутренний блок.

Рак — Девятка Кубков

Вас ждут приятные моменты, подарки судьбы и эмоциональный комфорт. Неделя исполнения маленьких желаний.

Лев — Колесо Фортуны

События могут резко измениться в вашу сторону. Не игнорируйте возможность, которая неожиданно появится.

Дева — Паж Мечей

Информационный поток становится более интенсивным. Новости, документы, переговоры – все это повлияет на следующие шаги.

Весы — Звезда

Возвращается вера в лучшее и вдохновение. Прекрасное время для творчества и мечтаний, которые начинают материализоваться.

Скорпион — Башня

Может произойти резкое изменение обстоятельств. Освободитесь от старых структур – они уже не работают.

Стрелец — Туз Жезлов

Мощный старт и новая искра энергии. Начните то, что давно планировали.

Козерог — Король Пентаклей

Финансовая стабильность, ответственность и жесткие решения. Успех в делах, требующих дисциплины.

Водолей — Шестерка Мечей

Уход от стресса, движение в более спокойные воды. Это время перехода, поездок и поиска новых подходов.

Рыбы — Королева Кубков

Интуиция усиливается. Важные разговоры и глубокое понимание себя помогут в решении эмоциональных вопросов.

Неделя 24–30 ноября станет переходной и насыщенной на события. Таро призывают доверять внутреннему голосу и разрешить жизни привести вас к тем возможностям, которые давно назревали. У многих знаков открываются новые перспективы, а завершение луны принесет ощущение ясности и внутреннего обновления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

