Таропрогноз на неделю 25-31 мая 2026: кому откроются новые возможности, а кому придется пересмотреть жизнь
Последняя неделя мая 2026 года станет периодом неожиданных решений, сильных эмоций и новых шансов – карты Таро подсказывают, кому судьба даст прорыв, а кому придется поставить точку в старой истории.
Последняя неделя мая станет периодом завершений и новых стартов одновременно. Карты Таро указывают: сейчас жизнь будет подталкивать многих знаков зодиака к переоценке ценностей, важных решений и изменений, которые больше невозможно избегать.
Энергия на этой неделе будет очень динамичной. Некоторые события могут разворачиваться внезапно, а люди или ситуации из прошлого – неожиданно напомнить о себе. Именно поэтому важно бездействовать импульсивно и внимательно слушать собственную интуицию.
Таропрогноз на неделю 25-31 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Император
Овнам неделя приносит стабильность и возможность взять контроль над ситуацией. Вы можете принять важные решения и укрепить свои позиции.
Телец — Туз Пентаклей
Тельцам выпадает шанс на новые финансовые возможности или перспективный старт в работе или обучении.
Близнецы — Восьмерка Мечей
Близнецам следует не загонять себя в ловушку тревожных мыслей. Часть ограничений существует только в вашем воображении.
Рак — Королева Кубков
Ракам неделя приносит эмоциональную глубину, поддержку и важные разговоры. Это хорошее время для близких отношений.
Лев — Шестерка Жезлов
Львам выпадает период побед и признания. Ваши усилия могут наконец-то дать заметный результат.
Дева — Двойка Пентаклей
Девам придется балансировать между несколькими важными делами. Важно правильно распределять силы.
Весы — Звезда
Весам неделя приносит надежду, вдохновение и ощущение, что ситуация начинает меняться к лучшему.
Скорпион — Тройка Мечей
Скорпионам придется столкнуться с неприятной правдой или эмоциональным разочарованием. Но это поможет избавиться от иллюзий.
Стрелец — Колесница
Стрельцам неделя приносит движение, прорыв и желание действовать. Вы сможете быстро продвинуться вперед.
Козерог — Девятка Пентаклей
Козорогам карты обещают стабильность, уверенность и возможность насладиться результатами своего труда.
Водолей — Суд
Водолей неделя приносит важные осознания и шанс завершить старый этап жизни.
Рыбы — Туз Жезлов
Рыбам выпадает мощная энергия нового старта. Это хорошее время для идей, творчества и смелых решений.
ТОП-3 знака, которым больше всего повезет
Львы, Тельцы и Рыбы могут получить новые возможности, хорошие новости и положительные изменения.
Кому следует быть осторожными
Скорпионам, Близнецам и Девам следует избегать поспешных решений и эмоциональной перегрузки.
Что следует и не стоит делать на этой неделе
Следует:
завершать старые дела
принимать новые возможности
слушать интуицию
Не стоит:
держаться за прошлое
действовать импульсивно
игнорировать эмоциональное истощение
Общий прогноз на неделю
Неделя 25-31 мая 2026 станет моментом перехода между старым и новым этапом жизни. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут получить шанс изменить ситуацию в свою пользу.
Главное — не бояться честно посмотреть на реальность и не отказываться от возможностей только из-за страха перемен.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.