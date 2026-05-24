Таропрогноз на неделю 25-31 мая 2026: кому откроются новые возможности, а кому придется пересмотреть жизнь

Последняя неделя мая станет периодом завершений и новых стартов одновременно. Карты Таро указывают: сейчас жизнь будет подталкивать многих знаков зодиака к переоценке ценностей, важных решений и изменений, которые больше невозможно избегать.

Энергия на этой неделе будет очень динамичной. Некоторые события могут разворачиваться внезапно, а люди или ситуации из прошлого – неожиданно напомнить о себе. Именно поэтому важно бездействовать импульсивно и внимательно слушать собственную интуицию.

Таропрогноз на неделю 25-31 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Император

Овнам неделя приносит стабильность и возможность взять контроль над ситуацией. Вы можете принять важные решения и укрепить свои позиции.

Телец — Туз Пентаклей

Тельцам выпадает шанс на новые финансовые возможности или перспективный старт в работе или обучении.

Близнецы — Восьмерка Мечей

Близнецам следует не загонять себя в ловушку тревожных мыслей. Часть ограничений существует только в вашем воображении.

Рак — Королева Кубков

Ракам неделя приносит эмоциональную глубину, поддержку и важные разговоры. Это хорошее время для близких отношений.

Лев — Шестерка Жезлов

Львам выпадает период побед и признания. Ваши усилия могут наконец-то дать заметный результат.

Дева — Двойка Пентаклей

Девам придется балансировать между несколькими важными делами. Важно правильно распределять силы.

Весы — Звезда

Весам неделя приносит надежду, вдохновение и ощущение, что ситуация начинает меняться к лучшему.

Скорпион — Тройка Мечей

Скорпионам придется столкнуться с неприятной правдой или эмоциональным разочарованием. Но это поможет избавиться от иллюзий.

Стрелец — Колесница

Стрельцам неделя приносит движение, прорыв и желание действовать. Вы сможете быстро продвинуться вперед.

Козерог — Девятка Пентаклей

Козорогам карты обещают стабильность, уверенность и возможность насладиться результатами своего труда.

Водолей — Суд

Водолей неделя приносит важные осознания и шанс завершить старый этап жизни.

Рыбы — Туз Жезлов

Рыбам выпадает мощная энергия нового старта. Это хорошее время для идей, творчества и смелых решений.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет

Львы, Тельцы и Рыбы могут получить новые возможности, хорошие новости и положительные изменения.

Кому следует быть осторожными

Скорпионам, Близнецам и Девам следует избегать поспешных решений и эмоциональной перегрузки.

Что следует и не стоит делать на этой неделе

Следует:

завершать старые дела

принимать новые возможности

слушать интуицию

Не стоит:

держаться за прошлое

действовать импульсивно

игнорировать эмоциональное истощение

Общий прогноз на неделю

Неделя 25-31 мая 2026 станет моментом перехода между старым и новым этапом жизни. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут получить шанс изменить ситуацию в свою пользу.

Главное — не бояться честно посмотреть на реальность и не отказываться от возможностей только из-за страха перемен.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

