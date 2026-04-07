Таропрогноз на неделю 6-12 апреля 2026: кому повезет, а кому придется сделать сложный выбор

Неделя 6–12 апреля 2026 года станет точкой, когда многие знаки зодиака смогут понять: старые сценарии больше не работают.

Карты Таро показывают, что сейчас формируется новый этап жизни. И хотя некоторые решения могут быть сложными, они приведут к более честному и стабильному будущему.

Таропрогноз на неделю 6–12 апреля 2026 года для всех знаков зодиака

Неделя с 6 по 12 апреля 2026 года станет периодом решений, которые нельзя будет отложить. Карты Таро указывают: это время разделит ситуации на «до» и «после». Многие знаки зодиака столкнутся с необходимостью честно посмотреть на свою жизнь и определить, куда двигаться дальше.

Это не просто неделя событий – это неделя внутренних переломов. То, что казалось стабильным, может измениться, а то, что вызывало сомнения, проясниться.

Овен — Паж Мечев

Овнам придется быть внимательными к информации. Возможны новости, разговоры или ситуации, которые откроют глаза на правду. Важно бездействовать импульсивно и проверять факты.

Телец — Король Пентаклей

Тельцам неделя приносит стабильность и возможность укрепить свои позиции. Финансы, работа и практические решения выходят на первый план. Это время уверенности.

Близнецы — Влюбленные

Близнецы окажутся перед выбором. Это может относиться как к отношениям, так и к жизненному пути. Важно слушать себя, а не подстраиваться под других.

Рак — Десятка Кубков

Ракам неделя сулит эмоциональное тепло и гармонию. Это хорошее время для семьи, близких и ощущения внутреннего покоя.

Лев — Пятерка Жезлов

Львам придется пройти через конкуренцию или конфликты. Это период, когда придется отстаивать свою позицию. Главное – не потерять контроль над эмоциями.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Девы будут работать на результат. Это неделя дисциплины, обучения и постепенного прогресса. Ваша настойчивость даст плоды.

Весы — Луна

Весы могут ощущать неопределенность. Не все будет очевидно, поэтому важно не спешить с выводами. Интуиция станет основным ориентиром.

Скорпион — Суд

Скорпионам придется вернуться в прошлое, чтобы сделать окончательный вывод. Это неделя решений, изменяющих жизнь.

Стрелец — Туз Жезлов

Стрельцам выпадает шанс начать что-то новое. Это может быть идея, проект или направление, открывающее перспективы.

Козерог — Четверка Пентаклей

Козорогам следует пересмотреть свое отношение к контролю. Чрезмерное удержание за стабильность может мешать движению вперед.

Водолей — Звезда

Водолей неделя приносит надежду и восстановление. Это время, когда возникает свет даже в сложных ситуациях.

Рыбы — Дьявол

Рыбам следует быть осторожными с искушениями и зависимостями. Это может быть как эмоциональная привязанность, так и материальные вопросы.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет

Телец, Рак и Стрелец — эти знаки могут получить наилучшие возможности, поддержку и положительные изменения.

Кому придется пройти через испытания

Лев, Рыбы и Весы – для них неделя станет периодом внутренних вызовов и переоценки.

Что следует и не стоит делать на этой неделе

Следует:

принимать решения, которые давно откладывали

слушать интуицию

быть честными с собой

Не стоит:

игнорировать сигналы

спешить с выводами

держаться за то, что уже не работает

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.