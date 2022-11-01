Таропрогноз на ноябрь 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро подсказывают, что делать, если мы очутились в критических ситуациях.

Карты Таро, появившиеся несколько столетий назад, в XXI веке стали фактически символом новой эпохи — движения в культуре, религии, философии, науке. Речь идет о росте значения индивидуального мировосприятия в духовных исканиях и смешении разнородных культурных, религиозных и научных традиций. На развитие карт Таро имело влияние и христианство, и язычество, поэтому этот инструмент для гадания смело можно назвать атрибутом New Age, ведь если вы не гадаете на картах, то точно слышали о них или видели в фильмах.

А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на ноябрь 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на отношения, энтузиазм и шансы. "Паж жезлов" сообщает о желании двигаться в новом направлении, с упоением принимать предложения.

Также эта карта в буквальном смысле указывает на волшебного поклонника и честного человека.

В сфере любви нужно исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив. Возможно, вашим отношениям следует выйти на новый уровень или у вас завяжется с кем-то легкий флирт.

Если у вас уже существуют длительные отношения, то вы должны посмотреть на них с другой точки зрения, чтобы снова возродить чувства.

К тому же, ожидается период большого оптимизма и страсти. Откройтесь этим ощущением и получайте удовольствие от жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Шестерка жезлов"

Эта карта Таро сообщает о гордости, победе, награде, признании и т.д. Она свидетельствует о том, что скоро вы окажетесь в центре внимания и получите долгожданные положительные новости. Негативным аспектом этой карты является то, что, двигаясь к победе, у вас растет желание всех подстроить под себя.

Но в то же время завершится ваше тяжелое движение к вершине. А вот себялюбие и дальше будет мешать вам смотреть правде в глаза. Вызов состоит в том, что когда вы победили, вышли на вершину или просто оказались лучшими в своем деле, то эгоизм может унести нас далеко от реальности.

Не стоит долго упиваться победой, потому что можно упасть с завоеванной вершины.

Не забывайте и о чувствах других людей. Обращайте внимание и на талантливых людей, которые встречаются на вашем жизненном пути.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Туз мечей"

Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться в сфере финансов. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативны.

Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно.

Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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