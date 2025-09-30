- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 3 мин
Таропрогноз на октябрь 2025: возрождение для Скорпионов и новые начала для Овнов
Октябрь 2025 года – месяц внутренней силы, изменений и преобразований. Карты Таро указывают: пора действовать решительно, доверять своей интуиции и освобождать место для нового.
Октябрь начинается под энергией баланса после осеннего равноденствия, но постепенно ведет к глубокой трансформации, усиливающейся периодом затемнений. Это время, когда старое уходит, а новые возможности раскрываются перед теми, кто готов сделать смелый шаг. Карты Таро для октября 2025 года подсказывают: главная энергия луны — обновление и внутренняя гармония из-за принятия изменений.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Главная карта луны — Смерть
Не как конец, а как очищение. Эта карта символизирует трансформацию, отпуска прошлого, переход в новый этап. Октябрь – это шанс избавиться от страхов, отпустить контроль и возродиться духовно.
Карта-совет — Звезда
Доверяйте будущему, даже если пока не видите всю картину. Вера, вдохновение и чистые намерения помогут вам пройти этот путь с достоинством.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Октябрь станет месяцем движения вперед. Вы почувствуете силу управлять собственной жизнью и уверенно добиваться целей.
Совет: не бойтесь брать инициативу – успех рядом.
Телец — Иерофант
Месяц стабильности, мудрости и изучения нового. Вы можете получить ценный совет или найти духовного наставника.
Совет: слушайте мудрых людей, но принимайте решение сердцем.
Близнецы — Маг
Вы получите шанс воплотить свои идеи. Луна откроет перед вами возможности для творчества и развития.
Совет: используйте все свои ресурсы — у вас есть все необходимое.
Рак — Десятка Кубков
Гармония в семье, стабильность и душевное тепло. Эта луна наполнит вас любовью и спокойствием.
Совет: цените близких и сохраняйте эмоциональный баланс.
Лев — Солнце
Луна ясности, радости и успеха. Вы получите признание или осуществите задуманное.
Совет: не скрывайте свою силу — мир нуждается в вашем свете.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Время труда, учебы и мастерства. Октябрь поможет закрепить результаты и совершить рывок в профессиональном плане.
Совет: не останавливайтесь — даже рутинные шаги ведут к великой цели.
Весы — Справедливость
Баланс, честность и верные решения. Луна покажет, как ваши поступки влияют на будущее.
Совет: действуйте ответственно, и Вселенная отзовется гармонией.
Скорпион — Смерть
Ваш месяц обновление. Вы почувствуете мощные изменения в себе или в жизненных обстоятельствах.
Совет: не сопротивляйтесь — завершение всегда открывает путь к новому началу.
Стрелец — Тройка Жезлов
Новые горизонты и планы. Луна дает вдохновение для путешествий, обучения или развития карьеры.
Совет: не бойтесь смотреть дальше — у ваших идей есть потенциал.
Козерог — Король Пентаклей
Месяц стабильности, финансового роста и уверенности. Ваши усилия принесут материальные результаты.
Совет: сохраняйте практичность и не забывайте ценить то, что уже есть.
Водолей — Звезда
Октябрь наполнит вас вдохновением и верой в свои силы. Время для творчества, мечтаний и реализации задуманного.
Совет: не бойтесь выделиться – именно ваша уникальность приведет к успеху.
Рыбы — Туз Кубков
Луна любви, нежности и глубоких эмоций. Вы откроете новый уровень духовной или романтической жизни.
Совет: позвольте сердцу говорить – искренность станет вашим ключом к гармонии.
Октябрь 2025 года станет месяцем отпуска и обновления. Старые истории завершаются, чтобы пришел свет нового начала. Главный совет карт – доверяйте процессу, не бойтесь перемен и оставайтесь в согласии с собой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
