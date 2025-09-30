ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
80
Время на прочтение
3 мин

Таропрогноз на октябрь 2025: возрождение для Скорпионов и новые начала для Овнов

Октябрь 2025 года – месяц внутренней силы, изменений и преобразований. Карты Таро указывают: пора действовать решительно, доверять своей интуиции и освобождать место для нового.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Октябрь начинается под энергией баланса после осеннего равноденствия, но постепенно ведет к глубокой трансформации, усиливающейся периодом затемнений. Это время, когда старое уходит, а новые возможности раскрываются перед теми, кто готов сделать смелый шаг. Карты Таро для октября 2025 года подсказывают: главная энергия луны — обновление и внутренняя гармония из-за принятия изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Главная карта луны — Смерть

Не как конец, а как очищение. Эта карта символизирует трансформацию, отпуска прошлого, переход в новый этап. Октябрь – это шанс избавиться от страхов, отпустить контроль и возродиться духовно.

Карта-совет — Звезда

Доверяйте будущему, даже если пока не видите всю картину. Вера, вдохновение и чистые намерения помогут вам пройти этот путь с достоинством.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Колесница
    Октябрь станет месяцем движения вперед. Вы почувствуете силу управлять собственной жизнью и уверенно добиваться целей.
    Совет: не бойтесь брать инициативу – успех рядом.

  • Телец — Иерофант
    Месяц стабильности, мудрости и изучения нового. Вы можете получить ценный совет или найти духовного наставника.
    Совет: слушайте мудрых людей, но принимайте решение сердцем.

  • Близнецы — Маг
    Вы получите шанс воплотить свои идеи. Луна откроет перед вами возможности для творчества и развития.
    Совет: используйте все свои ресурсы — у вас есть все необходимое.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония в семье, стабильность и душевное тепло. Эта луна наполнит вас любовью и спокойствием.
    Совет: цените близких и сохраняйте эмоциональный баланс.

  • Лев — Солнце
    Луна ясности, радости и успеха. Вы получите признание или осуществите задуманное.
    Совет: не скрывайте свою силу — мир нуждается в вашем свете.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Время труда, учебы и мастерства. Октябрь поможет закрепить результаты и совершить рывок в профессиональном плане.
    Совет: не останавливайтесь — даже рутинные шаги ведут к великой цели.

  • Весы — Справедливость
    Баланс, честность и верные решения. Луна покажет, как ваши поступки влияют на будущее.
    Совет: действуйте ответственно, и Вселенная отзовется гармонией.

  • Скорпион — Смерть
    Ваш месяц обновление. Вы почувствуете мощные изменения в себе или в жизненных обстоятельствах.
    Совет: не сопротивляйтесь — завершение всегда открывает путь к новому началу.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Новые горизонты и планы. Луна дает вдохновение для путешествий, обучения или развития карьеры.
    Совет: не бойтесь смотреть дальше — у ваших идей есть потенциал.

  • Козерог — Король Пентаклей
    Месяц стабильности, финансового роста и уверенности. Ваши усилия принесут материальные результаты.
    Совет: сохраняйте практичность и не забывайте ценить то, что уже есть.

  • Водолей — Звезда
    Октябрь наполнит вас вдохновением и верой в свои силы. Время для творчества, мечтаний и реализации задуманного.
    Совет: не бойтесь выделиться – именно ваша уникальность приведет к успеху.

  • Рыбы — Туз Кубков
    Луна любви, нежности и глубоких эмоций. Вы откроете новый уровень духовной или романтической жизни.
    Совет: позвольте сердцу говорить – искренность станет вашим ключом к гармонии.

Октябрь 2025 года станет месяцем отпуска и обновления. Старые истории завершаются, чтобы пришел свет нового начала. Главный совет карт – доверяйте процессу, не бойтесь перемен и оставайтесь в согласии с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

