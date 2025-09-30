Таропрогноз на октябрь 2025: возрождение для Скорпионов и новые начала для Овнов

Карты Таро / © ТСН.ua

Октябрь начинается под энергией баланса после осеннего равноденствия, но постепенно ведет к глубокой трансформации, усиливающейся периодом затемнений. Это время, когда старое уходит, а новые возможности раскрываются перед теми, кто готов сделать смелый шаг. Карты Таро для октября 2025 года подсказывают: главная энергия луны — обновление и внутренняя гармония из-за принятия изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Главная карта луны — Смерть

Не как конец, а как очищение. Эта карта символизирует трансформацию, отпуска прошлого, переход в новый этап. Октябрь – это шанс избавиться от страхов, отпустить контроль и возродиться духовно.

Карта-совет — Звезда

Доверяйте будущему, даже если пока не видите всю картину. Вера, вдохновение и чистые намерения помогут вам пройти этот путь с достоинством.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Октябрь станет месяцем движения вперед. Вы почувствуете силу управлять собственной жизнью и уверенно добиваться целей.

Совет: не бойтесь брать инициативу – успех рядом.

Телец — Иерофант

Месяц стабильности, мудрости и изучения нового. Вы можете получить ценный совет или найти духовного наставника.

Совет: слушайте мудрых людей, но принимайте решение сердцем.

Близнецы — Маг

Вы получите шанс воплотить свои идеи. Луна откроет перед вами возможности для творчества и развития.

Совет: используйте все свои ресурсы — у вас есть все необходимое.

Рак — Десятка Кубков

Гармония в семье, стабильность и душевное тепло. Эта луна наполнит вас любовью и спокойствием.

Совет: цените близких и сохраняйте эмоциональный баланс.

Лев — Солнце

Луна ясности, радости и успеха. Вы получите признание или осуществите задуманное.

Совет: не скрывайте свою силу — мир нуждается в вашем свете.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Время труда, учебы и мастерства. Октябрь поможет закрепить результаты и совершить рывок в профессиональном плане.

Совет: не останавливайтесь — даже рутинные шаги ведут к великой цели.

Весы — Справедливость

Баланс, честность и верные решения. Луна покажет, как ваши поступки влияют на будущее.

Совет: действуйте ответственно, и Вселенная отзовется гармонией.

Скорпион — Смерть

Ваш месяц обновление. Вы почувствуете мощные изменения в себе или в жизненных обстоятельствах.

Совет: не сопротивляйтесь — завершение всегда открывает путь к новому началу.

Стрелец — Тройка Жезлов

Новые горизонты и планы. Луна дает вдохновение для путешествий, обучения или развития карьеры.

Совет: не бойтесь смотреть дальше — у ваших идей есть потенциал.

Козерог — Король Пентаклей

Месяц стабильности, финансового роста и уверенности. Ваши усилия принесут материальные результаты.

Совет: сохраняйте практичность и не забывайте ценить то, что уже есть.

Водолей — Звезда

Октябрь наполнит вас вдохновением и верой в свои силы. Время для творчества, мечтаний и реализации задуманного.

Совет: не бойтесь выделиться – именно ваша уникальность приведет к успеху.

Рыбы — Туз Кубков

Луна любви, нежности и глубоких эмоций. Вы откроете новый уровень духовной или романтической жизни.

Совет: позвольте сердцу говорить – искренность станет вашим ключом к гармонии.

Октябрь 2025 года станет месяцем отпуска и обновления. Старые истории завершаются, чтобы пришел свет нового начала. Главный совет карт – доверяйте процессу, не бойтесь перемен и оставайтесь в согласии с собой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

