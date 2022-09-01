Таропрогноз на осень 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе несколько столетий назад, а сейчас они занимают ведущее место среди мантических атрибутов эзотериков, оккультистов и представителей языческих верований. Обычно их используют для предсказания вероятного будущего, однако сфера применения карт Таро значительно шире, чем может показаться, на первый взгляд.



Поэтому узнайте больше по таропрогнозу на осень 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта осени "Тройка жезлов"

Эта карта рассказывает об исследованиях, экспансии и достижениях новых вершин. Она намекает, что, для того чтобы улучшить отношения, следует быть уверенным в следующем дне. Ищите что-то новое в вашем партнере или партнерше, увлекайтесь им или им. Умейте действовать, но знайте, когда нужна пауза.

Попытайтесь в течение этой недели отнестись к отношениям как к новому происшествию. Также ясно осознайте свое намерение в любовных перипетиях. Не забывайте о творчестве в отношениях – попробуйте удивить вторую половинку. Представьте, что вы стоите на вершине и смотрите свои владения, мол, что еще стоит добавить. Но также стоит задуматься и о том, что мешает развитию ваших отношений.

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Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта осени "Семерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о мечтании, которая может вредить вашей работе. Также вы заботитесь о своих слабостях, а не думаете о новых вершинах, которые стоит покорить. В течение этой недели именно это будет мешать. Не стоит упустить возможности, которые дарит вам жизнь.

Отсутствие организованности, строительство "воздушных замков" и повышенные ожидания не помогут вам в карьере. Прекращайте лениться, проявляйте инициативность и приступайте к работе, а не к сладким мечтам.

Прогноз Таро на финансы

Карта осени "Семерка пентаклей"

Масть пентаклей в Таро обычно обозначает средства и деньги. " Семерка пентаклей" докладывает, что сейчас необходимо подводить итоги вашей деятельности. Задумайтесь о том, что будет дальше, оцените свое положение, убедитесь в правильности выбранного пути и подготовьте стратегию, чтобы сделать новый первый шаг.

Отдохните немного и решите относительно будущего. Старый путь был удобным, но пора двигаться дальше.

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.