Таропрогноз на осень 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро сопровождает человечество немалый кусок истории, ведь люди издревле пыталось найти собственный способ узнавать будущее. Позже поиск будущего попал под монополию церкви, ведь его, вероятно, может знать только Бог. Однако люди не оставляют способов заглянуть за занавес тайны, чтобы узнать, что же с ними будет дальше и найти ответы на беспокоящие вопросы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на осень 2024 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта осени 2024 года "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и определенном эгоизме. "Четверка кубков" рассказывает об определенных внутренних разочарованиях и разрыве, желании двигаться своим путем, неуверенности в себе, необходимости времени для того, чтобы исцелить душевные раны, отказ от старого и людей из прошлого, ощущение беззащитности и т.п., отсутствие инициативы, апатию и застой жизни.

Сейчас вы очень далеко углубились в себя, так что даже настроили стен. Сейчас вы не хотите делиться с окружающими ни мыслями, ни чувствами. Это апофеоз для интровертов.

Однако это следует воспринимать нынешнюю ситуацию слишком близко к сердцу. Это лишь небольшой эмоциональный вызов, не стоит думать, что вас никто не любит и что вы никому не нужны. Следует шире открыть глаза и узнать, что дал вам это время внутреннего путешествия.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта осени 2024 года "Туз мечей"

Эта карта, принадлежащая младшим арканам Таро, рассказывает о чистоте. правду, объективность, честность и справедливость. Она намекает, что нужно избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять явления, осознавать, что хорошо, а что – плохо, столкнуться лицом к лицу с реальностью, анализировать свою мотивацию, проявлять изобретательность и остроту разума.

Что-то в вашей душе сейчас требует значительного выражения, речь идет о желании выделяться из толпы или потребности в справедливости. Эта карта свидетельствует и о том, что нужно воспользоваться логикой и внутренней уверенностью в противостоянии с разнообразными жизненными трудностями. Доверяйте себе, не сомневайтесь во внутренних стремлениях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Эта карта также говорит о решимости и максимальной честности, в том числе – и с самим собой. Вы столкнетесь с испытаниями, но когда вы их преодолеете, то максимально улучшите вашу жизнь.

Прогноз Таро на финансы

Карта осени 2024 года "Девятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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