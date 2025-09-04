Таропрогноз на осень 2025 года: новые чувства для Рыб и финансовые возможности для Тельцов

Карты Таро / © ТСН.ua

Три осенних месяца 2025 года станут периодом обновления, поиска баланса и стабильности. Карты Таро показывают, что для многих знаков именно этот сезон станет временем переосмысления пройденного и смелого шага вперед. Одних ждут изменения в отношениях, другие получат финансовые вознаграждения, а для некоторых осень принесет вдохновение и новые мечты.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Осенью вам важно взять руль собственной жизни в свои руки. Это время позволит двигаться вперед и преодолевать препятствия, если соедините силу воли и четкий план.

Телец — Туз Пентаклей

Осень откроет перед вами финансовые перспективы. Возможны новые проекты, стабильная работа или выгодные инвестиции. Это время для роста материальной базы.

Близнецы — Влюбленные

На первый план выйдут отношения. Вам предстоит сделать важный выбор в любви или партнерстве. Доверяйте сердцу, но не забывайте о рациональности.

Рак — Императрица

Сезон расцвета. Ваши идеи смогут воплотиться в жизнь. В отношениях ожидается тепло, а в семье — поддержка. Также это благоприятное время для творчества.

Лев — Солнце

Для вас осень станет периодом ясности и уверенности в своих силах. Вы будете излучать оптимизм и привлекать успех. Это время побед и реализации.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Фокус на работе и навыках. Осень позволит усовершенствовать себя, пройти обучение или завершить важный проект. Внимательность к деталям принесет результат.

Весы — Справедливость

Баланс и честность станут ключом к гармонии. Вам придется принимать взвешенные решения. Осень дает шанс урегулировать юридические или кармические вопросы.

Скорпион — Смерть

Этот сезон может принести глубокую трансформацию. Старое останется позади, освобождая место для нового. Хотя изменения могут быть непростыми, они требуются для роста.

Стрелец — Мир

Осень подарит завершение важного этапа. Вы сможете подвести итоги и открыть новые горизонты. Путешествия или международные проекты принесут успех.

Козерог — Десятка Пентаклей

Для вас главными станут стабильность и семейные ценности. Осень может подарить крепкую почву под ногами: финансовую безопасность, поддержку семьи или наследство.

Водолей — Звезда

Оптимизм и вдохновение наполнят ваш сезон. Вы сможете мечтать смело и делать шаги к воплощению желаний. Осень станет временем обновления и веры в будущее.

Рыбы — Туз Кубков

Вас ждут новые чувства и эмоциональные открытия. Это может быть новая любовь или глубокое духовное переживание. Осень подарит искренность и вдохновение сердцу.

Осень 2025 года обещает быть насыщенной событиями, эмоциями и открытиями. Одни знаки получат стабильность в финансах, другие — шанс на новые чувства, а кто-то переживет изменяющую жизнь трансформацию. Главное — оставаться открытыми к переменам и доверять подсказкам Таро.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

