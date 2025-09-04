Рунический прогноз на 1-7 сентября 2025: новые ориентиры для каждого знака

Руны / © ТСН

Реклама

Руны — это символы, отражающие архетипы и помогающие понять энергии недели. С 1 по 7 сентября 2025 г. они напоминают нам о необходимости расставить приоритеты, искать равновесие и быть открытыми к новым решениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Неделя принесет ситуации, где понадобятся решительность и честность. Важно поступать ответственно и не отступать от принципов.

Телец — руна Ингуз

Пора закладывать основу для будущего. Идеи, которые появятся на этой неделе, впоследствии дадут результат.

Близнецы — руна Вуньо

Ощутите облегчение и внутреннюю гармонию. Это хорошее время для общения и налаживания связей.

Рак — руна Кеназ

Ясность и новые идеи могут вывести вас на другой уровень. Следует довериться вдохновению.

Лев — руна Феха

Фокус на ресурсах. Важно рационально распоряжаться тем, что есть, и правильно вкладывать силы.

Дева — руна Йера

Ваши предыдущие старания начинают приносить плоды. Неделя подходит для завершения начатого.

Весы — руна Манназ

Поддержка сообщества и взаимодействие с другими принесут пользу. Следует открыть новые контакты.

Скорпион — руна Соулу

Внутренний свет поможет вам справиться с вызовами. Это период уверенности и ясности.

Стрелец — руна Райдо

Движение и изменения неизбежны. Неделя требует организованных шагов и планирования.

Козерог — руна Эйваз

Устойчивость и выносливость помогут преодолеть барьеры. Это время для сохранения внутреннего баланса.

Водолей — руна Лагуз

Интуиция и упругость будут вашим компасом. Следует прислушиваться к ощущениям и не сопротивляться потоку.

Рыбы — руна Пердро

Неожиданные события могут стать подсказками. Следует принимать то, что приходит, даже если оно кажется странным.

Неделя с 1 по 7 сентября 2025 года – это время, когда следует опираться на внутреннюю силу и гармонию с окружающими. Руны подсказывают: честность, открытость и ясность станут самыми лучшими ориентирами для движения вперед.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.