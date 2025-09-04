ТСН в социальных сетях

Рунический прогноз на 1-7 сентября 2025: новые ориентиры для каждого знака

Первая неделя сентября открывает простор для обновления, внутреннего баланса и роста. Руны этого периода подчеркивают ценность ясности, поддержки и гибкости действий.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это символы, отражающие архетипы и помогающие понять энергии недели. С 1 по 7 сентября 2025 г. они напоминают нам о необходимости расставить приоритеты, искать равновесие и быть открытыми к новым решениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен руна Тейваз
    Неделя принесет ситуации, где понадобятся решительность и честность. Важно поступать ответственно и не отступать от принципов.

  • Телец руна Ингуз
    Пора закладывать основу для будущего. Идеи, которые появятся на этой неделе, впоследствии дадут результат.

  • Близнецы руна Вуньо
    Ощутите облегчение и внутреннюю гармонию. Это хорошее время для общения и налаживания связей.

  • Рак руна Кеназ
    Ясность и новые идеи могут вывести вас на другой уровень. Следует довериться вдохновению.

  • Лев — руна Феха
    Фокус на ресурсах. Важно рационально распоряжаться тем, что есть, и правильно вкладывать силы.

  • Дева руна Йера
    Ваши предыдущие старания начинают приносить плоды. Неделя подходит для завершения начатого.

  • Весы руна Манназ
    Поддержка сообщества и взаимодействие с другими принесут пользу. Следует открыть новые контакты.

  • Скорпион руна Соулу
    Внутренний свет поможет вам справиться с вызовами. Это период уверенности и ясности.

  • Стрелец руна Райдо
    Движение и изменения неизбежны. Неделя требует организованных шагов и планирования.

  • Козерог руна Эйваз
    Устойчивость и выносливость помогут преодолеть барьеры. Это время для сохранения внутреннего баланса.

  • Водолей руна Лагуз
    Интуиция и упругость будут вашим компасом. Следует прислушиваться к ощущениям и не сопротивляться потоку.

  • Рыбы руна Пердро
    Неожиданные события могут стать подсказками. Следует принимать то, что приходит, даже если оно кажется странным.

Неделя с 1 по 7 сентября 2025 года – это время, когда следует опираться на внутреннюю силу и гармонию с окружающими. Руны подсказывают: честность, открытость и ясность станут самыми лучшими ориентирами для движения вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

