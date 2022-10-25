Таропрогноз на солнечное затмение 25 октября 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Оно состоится 25 октября в период с 11:58 до 16:02 по Киеву.

Солнечное затмение 25 октября 2022 года — солнечное затмение, которое будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, на северо-востоке Африки, а также в северо-восточной части Атлантического океана, в той части Северного. Ледовитого океана, омывающего Скандинавский полуостров и северо-запад России и северо-западной части акватории Индийского океана.

Затемнение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Частное затмение будет видно в 89 странах и зависимых территориях.

Это затмение является повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение такого типа произойдет 4 ноября 2040 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на солнечное затмение 25 октября 2022 рассказывает, что у Овнов отношения могут выйти на новый уровень, а Раков любовь будет вдохновлять на новые свершения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на солнечное затмение 25 октября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения договоров. Отношения могут выйти на другой уровень. На работе проявите активность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В отношениях ищите не только любовь, но и дружбу. В движении по карьерной лестнице ищите надежных партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Вас окружает счастье. Растворитесь в любви. На работе ситуация должна улучшиться, а вызовов – стать меньше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Влюбленные"

Любовь вдохновляет вас на новые свершения. В отношениях стремитесь к лучшему. Проявите эмпатию на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не хотите этого признавать. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь врагов.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищать свою территорию. В отношениях не устраивайте напрасных ссор. А на работе станет больше новых вызовов.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Ум – ваше оружие. В любви не раните партнера или партнершу своей иронией. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Настало время нужды. Не ждите чего-нибудь нового в отношениях. На работе избегайте ссор.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте разумно. В отношениях не женитесь на всех возможностях. Действуйте осторожно в движении по карьерной лестнице.

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дурак"

Смотрите под ноги, когда двигаетесь. В любви не стоит бросаться сразу в котел страсти. На работе проявите интерес к новому проекту.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Надо добавить немного огня. В отношениях покажите страсть. А на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые возможности. Задумайтесь над общей целью в отношениях. А на работе пора начать эффективно работать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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