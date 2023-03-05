Таропрогноз на весну 2023 года: что карты нам предсказывают

Карты Таро сейчас нормальное явление в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий назад они воспринимались посредством инструмента Сатаны. В то же время величайшая ирония заключается в том, что на картах Таро рядом с языческими символами есть немало и христианских изображений. В общем, изучать, что же нарисовано на картах Таро и какое содержание за этим скрывается, — можно годами и десятилетиями.

Предлагаем узнать, что ожидает вас весной 2023 с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта весны "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердит свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта весны "Рыцарь мечей"

Эта карта свидетельствует о самоуверенности, искренности, импульсивности, неосторожной критике, нетерпеливости, бестактности и собственных знаниях. Она рассказывает об анализе ситуации и отказе от чувств. Сейчас должен был направить всю вашу энергию на анализ сложившейся ситуации. Возможно, вам нужно оперативно разобраться в ситуации, но поспешность лишит вас остроты восприятия и трезвости оценки ситуации. Вам будет казаться, что у вас достаточно влияния и ума, чтобы заставить других выполнять ваши указания.

Сейчас у вас вряд ли составят хорошие отношения с окружающими людьми. Ваши коллеги не поддержат ваши предложения или устремятся в новую авантюру, не послушав ваших советов.

Сейчас вам нужна большая уверенность в себе, чтобы чаще выражать ваше мнение, смело встречать критику и не думать о том, как другие люди относятся к вашему делу. Будьте объективны сейчас. Вами будет управлять разум, а не чувство.

Прогноз Таро на финансы и деньги

Карта весны "Дьявол"

Эта карта сообщает о рабстве через деньги, материализм, жизнь во лжи, соблазны и т.д. Она свидетельствует о желании средств и власти, бессознательных инфантильных реакциях, отказе от контроля, манипуляции окружением, ограниченности мышления.

Наш внутренний дьявол является причиной большинства наших проблем, вызванных отсутствием осознания собственных действий и иллюзий. Эта карта заставляет нас осознать пределы своих возможностей, осознать свои действия и действия других лиц. Помните, что нас сковывают и узость мышления или ожидания других людей. Это говорит подлинный дьявол внутри нас.

Сейчас вы по рукам и ногам связаны своими страхами, убеждениями или губительной ситуацией. Вы можете не замечать правды, настолько вас ослепляют иллюзии. Вас не должны обманывать лживые ценности. Сейчас нужно проверить ваши убеждения, точку зрения и цели в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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