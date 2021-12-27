Таропрогноз на январь 2022: что нам карты предвещают

Таропрогноз на январь 2022: что нам карты предвещают

Карты Таро помогают найти баланс, который так важен в нашей жизни.

Из-за интереса к оккультизму и эзотерике найти карты Таро сейчас легко в любом магазине сувениров и заказать в Интернете. В настоящее время существует несколько видов карт Таро, но все они базируются на нескольких основных школах.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущем месяце – в таропрогнозе на январь 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Колесница"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о начале хорошего пути. Она рекомендует преодолеть все противоречия и вместе с партнером сформулировать новые цели, чтобы двигаться дальше.

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Движение вперед доставит вам радость, поэтому без колебаний отважьтесь на следующий шаг. Не раздумывайте слишком долго, действуйте. Поскольку в течение следующей недели все будет идти как следует, вы совершите прорыв в отношениях и достигнете цели.

Прекрасным способом отдыха для пары будет совместное катание на велосипедах или машине, можно просто отправиться в пешую прогулку, чтобы обсудить жизненные ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка жезлов"

Карта "Девятка жезлов", которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам карт Таро.

Она сообщает о готовности к действию, защите и осознании этого. Она рассказывает, что какой бы ни был сложный период в вашей жизни, вы сейчас готовы действовать дальше. Вы достаточно развили вашу внутреннюю силу, однако стали слишком осторожны, потому что в прошлом было много разочарований. Не думайте многое о прошлом, отбросьте свою печаль, а лучше сконцентрируйте ваше внимание на уроках, которые вы оттуда извлекли.

Признайте свои упущения, но сконцентрируйтесь и на потенциале. Преодолейте все трудности и оперативно реагируйте на бурные изменения в вашей жизни. Будьте изобретательны и познайте самого себя.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Шестерка пентаклей"

Эта карта Таро сообщает о щедрости, решительности, умении дарить и принимать.

Эта карта призывает нас задуматься, чем мотивирована наша щедрость и скупость в финансовых делах. Может, вы не ищете денег, а ищете власть? Чтобы получить больше в финансовой сфере, следует глубже разобраться в собственном отношении к средствам, желаниям и потребностям, особенно если мы хотим извлечь выгоду, чего-то добиться и двигаться дальше.

Не летайте в иллюзорных мечтах в финансовых вопросах, относитесь к вызовам с деньгами всерьез.

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