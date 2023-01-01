Таропрогноз на январь 2023 года: что карты нам предвещают

Карты Таро сопровождает человечество немалый кусок истории, ведь люди издревле пыталось найти собственный способ узнавать будущее. Позже поиск будущего попал под монополию церкви, ведь его, вероятно, может знать только Бог. Однако люди не оставляют способов заглянуть за занавес тайны, чтобы узнать, что же с ними будет дальше и найти ответы на беспокоящие вопросы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на первый месяц 2023 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца на январь 2023 года "Тройка жезлов"

Эта карта свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях и осознанности. Она говорит о достижении вершин, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, движении по новым ориентирам, знаниях, когда нужно действовать, предвидении будущих событий, начале нового путешествия, осознании своих намерений, понимании сути своей работы и т.д.

Эта карта подсказывает важность развития творчества в отношениях. Сейчас вы будто стоите на вершине холма и осматриваете все вокруг. Вы преодолели определенный этап, поэтому сейчас у вас есть шанс посмотреть вперед, прежде чем выбрать новый путь.

Пора подумать о том, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Однако эта карта – не о риске, а о том, что следует создать план и собрать информацию о том, куда двигаться дальше. Используйте свои знания об отношениях и покажите другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы отправляетесь в большую авантюру, но часть выгоды вы должны отдать другим.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца на январь 2023 года "Семерка кубков"

Эта карта свидетельствует о мечтательности, лелеянии своих слабостей, многообразии возможностей, отсутствии организованности, строительстве воздушных замков, лености и отсутствии инициативы, отрицании неизбежного, уверенности, что вам все по силам, получении своего куска пирога, иллюзии в любви, многообразии выбора.

Теперь перед вами открывается столько возможностей, что вы не можете сосредоточиться на правильном выборе. Также вы находитесь в плену иллюзий о ваших возможностях. И к тому же вы выращиваете свои слабости, ленивые и плывете по течению.

Поэтому нужно поработать со своей дисциплиной и понять, куда двигаться дальше. Не попадайте в ловушки собственного ума. Вам нужно создавать планы, а не зависеть от выбора судьбы.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца на январь 2023 года "Девятка пентаклов"

Эта карта сообщает о достижениях, очищениях, независимости и определенной самоуверенности. Также она рассказывает о большом выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, самоуверенности и влиянии, умении извлекать выгоду.

Приближается время, когда дела будут исполнены, поэтому пришло время подумать и о себе. Поразмышляйте над тем, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость, или вы боитесь стать уверенными в себе или думаете, что не имеете никому ничего доказывать.

Достигнув немалого в работе, вы чувствуете уверенность в себе. Однако есть риск, что вы начнете следовать своим желаниям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее астролог озвучил время капитуляции России и возвращение Крыма.

Также известный астролог рассказал о смерти российского диктатора Владимира Путина и бунте в России.

К тому же астролог предсказывает, что в феврале 2023 года Путин хочет пойти на Киев и захватить Ровенскую АЭС.

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