Таропрогноз на январь 2024 года: что карты Таро нам предвещают

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической Кабаллой, но на самом деле карты Таро сейчас очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на январь 2024 – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Туз кубков"

Эта карта свидетельствует о любви, глубоких чувствах, интимных отношениях, а иногда — и новом романе. Речь идет о начале новой любви или осознания себя, выражения ваших чувств, любви во всех ее проявлениях, страсти к кому-то, установления новых связей, желания к саморазвитию, удачный шанс, который нужно реализовать.

"Туз кубков" четко указывает на новую стадию в отношениях. Если вы сейчас находитесь в отношениях, то ваши чувства усилятся и вам захочется еще больше их углубить. А если у вас сейчас нет постоянных партнера или партнершу, то самое время признаться в чувствах.

Также стоит обратить внимание на сферы развития, где нужна любовь. Если вы честны с собой и хорошо разбираетесь в собственных чувствах, то пора открыться и поладить с другими людьми.

К тому же речь идет о яркой сексуальной связи с кем-то, вера в свою интуицию и возможности выбора, который помогут вам сделать ваши чувства.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта луны "Солнце"

Эта карта сообщает о коммуникациях, щедрости, счастье, игре, творчестве и росте. Она свидетельствует о новой дружбе, избавлении от иллюзий и полной ясности, вере в себя, больших успехах и достижениях, материальном счастье.



Пора показать себя и осуществить мечты. Это положительная карта, означающая успех и счастье. "Солнце" наполняет нас положительными мыслями, которые помогут достичь цели. Архетипично Солнце представляет смелость, энергичность, глубокое понимание и проникновение в сущность событий. Нужно двигаться вперед.

Следует ожидать большой любви, радости и освобождения от прошлых страхов и сомнений. Однако не нужно слишком гордиться своей славой, чтобы не обращать внимания на других.

Прогноз Таро на финансы

Карта луны "Рыцарь мечей"

Эта карта свидетельствует о самоуверенности, искренности, импульсивности, интеллекте, неосторожной критике, нетерпении, бестактности и знаниях. Она призывает провести анализ ситуации, отказаться от чувств. Вам нужно учиться правильно направлять свою энергию, вместо того чтобы внезапно принимать решение.

Возможно, вам нужно оперативно решить определенное дело, но спешка лишит вас остроты восприятия и трезвой оценки ситуации. Вам будет казаться, что у вас хватит влияния и ума, чтобы заставить других выполнять ваши указания.

Вам необходимо больше уверенности в себе, чтобы чаще высказывать свое мнение, смело встречать критику и думать о мнениях других людей о вашем деле.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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