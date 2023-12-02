Таропрогноз на зиму 2023-2024 годов: что карты нам предсказывают

Карты Таро позволяют постичь человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это отличный способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданиям на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоило совершать и к чему они привели.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта зимы 2023-2024 "Колесо Фортуны"

Эта карта, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о неизбежности, успехе, ощущении важности времени, поворотном пункте, судьбе.

Помни, что в жизни ничего не определено, кроме самой не определенности, а каждый момент связан с началом нового цикла, также важны синхронность и совпадения, возможность видеть повторяющиеся ситуации и циклы, ощущение того, что вас несет поток вселенной, возможность поймать свой шанс, что успех стучится в вашу дверь или непредсказуемые события.

Колесо Фортуны – это карта поворотов судьбы, которая приносит нам успех или провал. Вы свободны в своем выборе, который позволит улучшить вашу жизнь или бросить вас в бездну. Сейчас вы становитесь частью большого цикла, но ни в коем случае нельзя рассчитывать только на судьбу.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта зимы 2023-2024 — "Девятка мечей"

"Девятка мечей" принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и символизирует бытовые вызовы в нашей жизни, в отличие от судьбоносных старших арканов. Мечи представляют стихию воздуха и "отвечают" за мысли, вызовы, кризис, переживания и т.д.

Эта карта подсказывает, что не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также нужно избавиться от узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.

Сейчас у вас есть ноша, которую нужно нести, — тяжелая работа или слишком много обязанностей, — подумайте, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько увязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.

Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Осознайте причины беспокойства. Избавьтесь от того, что не дает вам развиваться дальше. Попытайтесь строить ваши планы, учитывая прошлые ошибки.

Старайтесь найти и понять свои слабые места. Серьезно поработайте над ошибками и негативными чувствами. Выбирайте новые приоритеты.

Прогноз Таро на финансы

Карта зимы 2023-2024 — "Колесница"

Эта карта принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам карт Таро. Обычно речь идет не о бытовых событиях в жизни, а именно судьбоносных. Такие карты не имеют аналогов в обычном колоде карт.

Эта карта говорит о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

"Колесница" подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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