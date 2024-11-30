Таропрогноз на зиму 2024-2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро является самой знаменитой и загадочной из всех известных систем гаданий. До сих пор неизвестно как точное время, так и место появления этих карт. Существует немало гаданий, использующих методику Таро. С помощью этой таинственной системы гадания и самопознания можно узнать больше о своем будущем.

Чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на зиму 2024-2025 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта зимы 2024-2025 года — "Двойка пентаклей"

Сферу любви и чувств в течение недели будет характеризовать карта "Двойка пентаклей". Пентакли связаны со стихией земли и относятся к младшим арканам, о которых говорилось выше. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками, или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели вас к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта зимы 2024-2025 года — "Паж жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, относится к масти жезлов. Однако она представляет так называемые карты двора или фигурные карты. Они могут обозначать и привычные события в вашей жизни, но в некоторых случаях указывают на конкретных людей. В частности, пажи – это обычно молодые люди или дети. Поэтому уделите им внимание.

Карта сообщает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта зимы 2024-2025 года — "Тройка пентаклей"

"Тройка пентаклей" также принадлежит к младшим арканам карт Таро. Она "отвечает" за деньги и финансы. В привычном нам бревне – это бубны. А стихия, с которой связана карта – это бубны.

Эта карта говорит о профессионализме, работе в команде и важности планирования. Речь идет о профессиональном росте, получении материальных благ, четкой стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве со многими людьми и необходимости командного духа. Сейчас важно, чтобы другие осознали ваше мастерство, возможности строить грамотную стратегию, умение успешно сотрудничать с людьми. Если вы хотите получать больше средств – научитесь разбираться в деталях.

Успех будет результатом планирования и работы в команде. Объединяйтесь с другими людьми, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Сконцентрируйтесь на собственных знаниях. Также говорится, что в скором времени вы присоединитесь к важному проекту, в котором вы очень заинтересованы.

Подумайте о создании правильной атмосферы в команде. Гордитесь своими достижениями и радуйтесь талантам и умениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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