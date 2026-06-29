Карты Таро / © ТСН.ua

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Эта неделя станет символическим мостом между завершением одного жизненного цикла и входом в новый. Июнь оставляет после себя важные уроки, а июль приносит энергию движению, решениям и неожиданным возможностям. Карты Таро указывают: именно сейчас многие знаки зодиака могут почувствовать, что жизнь постепенно меняет направление.

Это период, когда важно отпустить лишнее, подвести итог и честно определиться, что вы хотите взять с собой в следующий месяц.

Таропрогноз на неделю 29 июня - 5 июля 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Колесница

Овнам неделя приносит движение вперед, прорыв в делах и возможность быстро решить долго стоящие на месте вопросы.

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Телец - Король Пентаклов

Тельцам выпадает стабильная и продуктивная неделя. Финансовые вопросы будут постепенно решаться в вашу пользу.

Близнецы - Башня

Близнецам придется столкнуться с переменами, которых избежать уже не получится. Разрушающееся освобождает место для нового.

Рак - Королева Кубков

Ракам неделя приносит эмоциональную глубину, интуицию и важные внутренние выводы. Следует больше доверять себе.

Лев – Солнце

Львам выпадает одна из сильнейших недель начала лета. Успех, хорошие новости и сильная поддержка будут на вашей стороне.

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Дева - Восьмерка Пентаклов

Девам следует сфокусироваться на работе и практических делах. Именно дисциплина сейчас принесет результат.

Весы - Справедливость

Весам придется честно оценить последствия предыдущих решений. Некоторые события станут прямыми результатами ваших действий.

Скорпион - Смерть

Скорпионам пришло время трансформации. Старый жизненный этап завершается, и противиться этому больше нет смысла.

Стрелец - Туз Жезлов

Стрельцам неделя приносит новый импульс, интересную идею или возможность начать важный проект.

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Козерог - Император

Козорогам неделю дает контроль, стабильность и шанс укрепить свои позиции в профессиональной сфере.

Водолей - Звезда

Водолеям этот период приносит вдохновение, веру в свой путь и перспективу реализовать давно задуманное.

Рыбы - Девятка Кубков

Рыбам неделя доставит эмоциональное удовольствие, гармонию и ощущение, что события начинают складываться правильно.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет на этой неделе

Львы, Водолеи и Стрельцы могут получить больше положительных изменений, новые возможности и хорошие новости.

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Кому следует быть особенно внимательными

Близнецам, Скорпионам и Весам следует не бояться завершать старые истории и честно смотреть на последствия собственных решений.

Что делать на этой неделе

завершать старые дела;

планировать июль и новые проекты;

очищать пространство от лишнего;

пересматривать собственные цели;

быть открытыми к неожиданным изменениям.

Чего лучше избегать

держаться за прошлое из-за страха;

поспешных финансовых решений;

конфликтов из-за желания все контролировать;

игнорирование внутренних сигналов

Общий прогноз на неделю

Неделя с 29 июня по 5 июля 2026 года станет временем перехода и новой настройки жизненного курса. Карты Таро показывают: сейчас Вселенная буквально заставляет многих людей оставлять старое сзади, чтобы создать простор для нового этапа.

Главный урок этой недели – не бояться перемен. Именно то, что сегодня кажется завершением, уже в скором времени может оказаться началом чего-то гораздо большего.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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