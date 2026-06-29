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Таропрогноз в неделю 29 июня - 5 июля 2026 года: кому начало июля принесет большие изменения, а кому судьба дает второй шанс
Неделя с 29 июня по 5 июля 2026 года станет периодом перехода между двумя энергетически разными месяцами — завершение июня поставит точку в старых историях, а начало июля откроет новые возможности. Карты Таро показывают, чего ждать каждому знаку зодиака.
Эта неделя станет символическим мостом между завершением одного жизненного цикла и входом в новый. Июнь оставляет после себя важные уроки, а июль приносит энергию движению, решениям и неожиданным возможностям. Карты Таро указывают: именно сейчас многие знаки зодиака могут почувствовать, что жизнь постепенно меняет направление.
Это период, когда важно отпустить лишнее, подвести итог и честно определиться, что вы хотите взять с собой в следующий месяц.
Таропрогноз на неделю 29 июня - 5 июля 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Колесница
Овнам неделя приносит движение вперед, прорыв в делах и возможность быстро решить долго стоящие на месте вопросы.
Телец - Король Пентаклов
Тельцам выпадает стабильная и продуктивная неделя. Финансовые вопросы будут постепенно решаться в вашу пользу.
Близнецы - Башня
Близнецам придется столкнуться с переменами, которых избежать уже не получится. Разрушающееся освобождает место для нового.
Рак - Королева Кубков
Ракам неделя приносит эмоциональную глубину, интуицию и важные внутренние выводы. Следует больше доверять себе.
Лев – Солнце
Львам выпадает одна из сильнейших недель начала лета. Успех, хорошие новости и сильная поддержка будут на вашей стороне.
Дева - Восьмерка Пентаклов
Девам следует сфокусироваться на работе и практических делах. Именно дисциплина сейчас принесет результат.
Весы - Справедливость
Весам придется честно оценить последствия предыдущих решений. Некоторые события станут прямыми результатами ваших действий.
Скорпион - Смерть
Скорпионам пришло время трансформации. Старый жизненный этап завершается, и противиться этому больше нет смысла.
Стрелец - Туз Жезлов
Стрельцам неделя приносит новый импульс, интересную идею или возможность начать важный проект.
Козерог - Император
Козорогам неделю дает контроль, стабильность и шанс укрепить свои позиции в профессиональной сфере.
Водолей - Звезда
Водолеям этот период приносит вдохновение, веру в свой путь и перспективу реализовать давно задуманное.
Рыбы - Девятка Кубков
Рыбам неделя доставит эмоциональное удовольствие, гармонию и ощущение, что события начинают складываться правильно.
ТОП-3 знака, которым больше всего повезет на этой неделе
Львы, Водолеи и Стрельцы могут получить больше положительных изменений, новые возможности и хорошие новости.
Кому следует быть особенно внимательными
Близнецам, Скорпионам и Весам следует не бояться завершать старые истории и честно смотреть на последствия собственных решений.
Что делать на этой неделе
завершать старые дела;
планировать июль и новые проекты;
очищать пространство от лишнего;
пересматривать собственные цели;
быть открытыми к неожиданным изменениям.
Чего лучше избегать
держаться за прошлое из-за страха;
поспешных финансовых решений;
конфликтов из-за желания все контролировать;
игнорирование внутренних сигналов
Общий прогноз на неделю
Неделя с 29 июня по 5 июля 2026 года станет временем перехода и новой настройки жизненного курса. Карты Таро показывают: сейчас Вселенная буквально заставляет многих людей оставлять старое сзади, чтобы создать простор для нового этапа.
Главный урок этой недели – не бояться перемен. Именно то, что сегодня кажется завершением, уже в скором времени может оказаться началом чего-то гораздо большего.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.