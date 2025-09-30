Таропрогноз в неделю 29 сентября — 5 октября 2025 года: обновление для Овнов и гармония для Раков

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Конец сентября и начало октября — период перехода от активности к глубокому осознанию. Карты Таро в неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года подчеркивают: важно не спешить, а действовать мудро и целенаправленно. Для кого-то это время профессиональных прорывов, для других момент восстановления, гармонии или новых чувств.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Смерть

Эта неделя принесет завершение старика и начало нового. Не бойтесь перемен — они открывают путь к настоящему обновлению.

Телец — Девятка Пентаклей

Вы можете ощутить стабильность и наслаждение от своих результатов. Прекрасное время для комфорта и самоуважения.

Близнецы — Маг

Ваши таланты и решительность помогут реализовать задуманное. Неделя благоприятна для новых проектов и творческих инициатив.

Рак — Десятка Кубков

Гармония, любовь и тепло семейных отношений наполнят ваши дни. Посвятите время близким.

Лев — Солнце

Энергия радости, признания и внутренней силы. Вы получите заслуженную похвалу и сможете добиться желаемого.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Неделя труда и усовершенствование. Успех придет благодаря терпению, внимательности и профессионализму.

Весы — Туз Кубков

Новые чувства или эмоциональное обновление. Это неделя любви, нежности и открытия.

Скорпион — Башня

Возможны внезапные изменения или разрушение старого порядка. Примите это как шанс начать все поначалу, но мудрее.

Стрелец — Тройка Жезлов

Перед вами открываются новые горизонты. Неделя идеальна для планирования будущего и расширения возможностей.

Козерог — Иерофант

Мудрость и традиции станут вашими ориентирами. Время обучения, наставничества или духовного роста.

Водолей — Звезда

Вера в будущее и вдохновение будут сопровождать вас. Неделя благоприятна для творчества и самореализации.

Рыбы — Мир

Вы завершаете важный этап жизни. Пора итогов, радости и новых горизонтов.

Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 станет символом обновления, вдохновения и гармонии. Некоторые знаки завершат старые дела, другие начнут новый путь. Карты Таро советуют: оставайтесь открытыми, доверяйте процессу и принимайте изменения с мудростью.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.