- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Таропрогноз в неделю 29 сентября — 5 октября 2025 года: обновление для Овнов и гармония для Раков
Первая неделя октября 2025 года открывает новый энергетический цикл. Карты Таро указывают на важные изменения, новые возможности и потребность во внутреннем балансе. Это время, когда Вселенная помогает тем, кто готов слушать сердце.
Конец сентября и начало октября — период перехода от активности к глубокому осознанию. Карты Таро в неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года подчеркивают: важно не спешить, а действовать мудро и целенаправленно. Для кого-то это время профессиональных прорывов, для других момент восстановления, гармонии или новых чувств.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Смерть
Эта неделя принесет завершение старика и начало нового. Не бойтесь перемен — они открывают путь к настоящему обновлению.
Телец — Девятка Пентаклей
Вы можете ощутить стабильность и наслаждение от своих результатов. Прекрасное время для комфорта и самоуважения.
Близнецы — Маг
Ваши таланты и решительность помогут реализовать задуманное. Неделя благоприятна для новых проектов и творческих инициатив.
Рак — Десятка Кубков
Гармония, любовь и тепло семейных отношений наполнят ваши дни. Посвятите время близким.
Лев — Солнце
Энергия радости, признания и внутренней силы. Вы получите заслуженную похвалу и сможете добиться желаемого.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Неделя труда и усовершенствование. Успех придет благодаря терпению, внимательности и профессионализму.
Весы — Туз Кубков
Новые чувства или эмоциональное обновление. Это неделя любви, нежности и открытия.
Скорпион — Башня
Возможны внезапные изменения или разрушение старого порядка. Примите это как шанс начать все поначалу, но мудрее.
Стрелец — Тройка Жезлов
Перед вами открываются новые горизонты. Неделя идеальна для планирования будущего и расширения возможностей.
Козерог — Иерофант
Мудрость и традиции станут вашими ориентирами. Время обучения, наставничества или духовного роста.
Водолей — Звезда
Вера в будущее и вдохновение будут сопровождать вас. Неделя благоприятна для творчества и самореализации.
Рыбы — Мир
Вы завершаете важный этап жизни. Пора итогов, радости и новых горизонтов.
Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 станет символом обновления, вдохновения и гармонии. Некоторые знаки завершат старые дела, другие начнут новый путь. Карты Таро советуют: оставайтесь открытыми, доверяйте процессу и принимайте изменения с мудростью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.