ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
93
Время на прочтение
2 мин

Таропрогноз в неделю 29 сентября — 5 октября 2025 года: обновление для Овнов и гармония для Раков

Первая неделя октября 2025 года открывает новый энергетический цикл. Карты Таро указывают на важные изменения, новые возможности и потребность во внутреннем балансе. Это время, когда Вселенная помогает тем, кто готов слушать сердце.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Конец сентября и начало октября — период перехода от активности к глубокому осознанию. Карты Таро в неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года подчеркивают: важно не спешить, а действовать мудро и целенаправленно. Для кого-то это время профессиональных прорывов, для других момент восстановления, гармонии или новых чувств.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Смерть
    Эта неделя принесет завершение старика и начало нового. Не бойтесь перемен — они открывают путь к настоящему обновлению.

  • Телец — Девятка Пентаклей
    Вы можете ощутить стабильность и наслаждение от своих результатов. Прекрасное время для комфорта и самоуважения.

  • Близнецы — Маг
    Ваши таланты и решительность помогут реализовать задуманное. Неделя благоприятна для новых проектов и творческих инициатив.

  • Рак — Десятка Кубков
    Гармония, любовь и тепло семейных отношений наполнят ваши дни. Посвятите время близким.

  • Лев — Солнце
    Энергия радости, признания и внутренней силы. Вы получите заслуженную похвалу и сможете добиться желаемого.

  • Дева — Восьмерка Пентаклей
    Неделя труда и усовершенствование. Успех придет благодаря терпению, внимательности и профессионализму.

  • Весы — Туз Кубков
    Новые чувства или эмоциональное обновление. Это неделя любви, нежности и открытия.

  • Скорпион — Башня
    Возможны внезапные изменения или разрушение старого порядка. Примите это как шанс начать все поначалу, но мудрее.

  • Стрелец — Тройка Жезлов
    Перед вами открываются новые горизонты. Неделя идеальна для планирования будущего и расширения возможностей.

  • Козерог — Иерофант
    Мудрость и традиции станут вашими ориентирами. Время обучения, наставничества или духовного роста.

  • Водолей — Звезда
    Вера в будущее и вдохновение будут сопровождать вас. Неделя благоприятна для творчества и самореализации.

  • Рыбы — Мир
    Вы завершаете важный этап жизни. Пора итогов, радости и новых горизонтов.

Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 станет символом обновления, вдохновения и гармонии. Некоторые знаки завершат старые дела, другие начнут новый путь. Карты Таро советуют: оставайтесь открытыми, доверяйте процессу и принимайте изменения с мудростью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
93
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie