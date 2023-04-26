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Тайное послание: таролог назвала причину появления северного сияния в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
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Тайное послание: таролог назвала причину появления северного сияния в Украине

Северное сияние в Украине, Вараш/Фото: Varash_Blog

Также она разложила карты, чтобы предсказать ближайшее будущее в Украине.

Северное сияние над Украиной, которое наблюдали 23 апреля, – это тайное послание для нашей страны.

Об этом заявила известная таролог Елена Бюн в YouTube-канале Мирослава Солонара.

"Три карты ясно показали звезду и космос – тайное послание и то, чего именно нам ждать", – говорит таролог.

Также она разложила карты, чтобы предсказать ближайшее будущее в Украине.

"Карта Солнца – это всегда мир. Это спокойствие в Украине, но чуть позже. Карты говорят, что ждать осталось совсем немного. Однозначно все будет хорошо, здесь даже больше ничего добавить", – заявила Бюн.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что в Украине 23 апреля наблюдали необычное сияние. Небо стало ярко-розовым (фото).

Ученые объяснили, что это за природное явление было на самом деле.

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Дата публикации
Просмотры
819
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