Тайные переговоры РФ и США о "мире" в Украине: экстрасенс удивила предсказанием

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о якобы тайных переговорах РФ и США об окончании войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

«Они сами что-то напридумывали, сами что-то примут. Дальше — история о реализации. То, что они приняли, и реализация — это как конь и спички. То есть очень далеко друг от друга», — говорит Яна Пасынкова.

Таролог отметила, что США, РФ и третья сторона обсуждают какие-то мирные планы на условиях оккупантов. Яна Пасынкова отметила, что пока Украину ни о чем не информируют.

Яна Пасынкова отметила, что сейчас все выглядит очень нереалистично, а потому порекомендовала не обращать внимание на новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.