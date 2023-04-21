Тельцам – больше сдержанности, а Скорпионам – свидание: гороскоп по картам Таро на 21 апреля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 апреля 2023 года рассказывает, что в этот день Тельцам следует понять, что воздержание – это ключ к успеху, а Скорпионам день сулит радостное свидание.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня — "Туз мечей"

В этот день следует избавиться от иллюзий и понять, что вы хотите от жизни дальше. Возможно, вам придется столкнуться со серьезной реальностью. Проведите день по анализу внутренней мотивации. В этом вам помогут честность, справедливость и объективность.

В делах сердечных думайте, что вы сейчас делаете и что говорите. Своими действиями и словами вы можете глубоко ранить партнера, хотя есть шанс выяснить что-то и принять разумные решения, руководствуясь внутренней мудростью.

В сфере финансов и карьеры следует "отойти в сторону" и с ясной головой посмотреть на ситуацию. Используйте все возможности, чтобы узнать детали. Так вам в голову придет правильный ответ о том, как действовать с появившимися вызовами. Будьте готовы к четким и понятным решениям.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня — "Умеренность"

Эта карта говорит о том, что воздержание это ключ к успеху. Сейчас следует держать ситуацию под контролем и идти на разумный компромисс. Определите пользу сотрудничества и вы соберете ваши идеи вместе.

Умеренность обещает улучшение отношений и решение проблем в личной жизни. Помните, что только когда вы найдете золотую середину, сможете добиться того, чего хотите. Гармонируйте мысли и чувства, чтобы двигаться в отношениях дальше. Проведите время с любимым или любимым.

Для улучшения ситуации с деньгами, устройте что-то, чтобы чувствовать себя лучше. Расслабьтесь, после этого вы сможете решать проблему совершенно уверенно и спокойно. Вы найдете правильную меру, благодаря чему будете легко идти вперед.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня — "Солнце"

Эта карта свидетельствует о прояснении ситуации, в которой вы оказались. Она раскрывает все тайны. "Солнце" пробуждает нас двигаться вперед. Вы чувствуете себя жизнерадостным и самоуверенным. В целом же эта карта Таро — хороший знак.

Если вас интересует любовь, то "Солнце" свидетельствует о том, что следует принимать партнера или друга таким, каков он есть, со всеми недостатками, и вы не будете его пытаться перевоспитать. Также речь идет о том, что у вас могут появиться новые отношения, не обязательно любовные, но этот человек будет оказывать на вас значительное влияние.

В кризисной ситуации с финансами и работой, поверьте в то, что наступит новое утро и проблемы скоро решатся, будьте готовы к этому. Скоро перед вами откроются новые пути.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня — "Королева жезлов"

Вы встретите предприимчивую и оптимистично настроенную женщину, которая заинтересована в вас и взбудоражит в вас уверенность. По своей природе ее легко узнать, потому что она добрая, дружеская и щедрая.

В сердечных делах отбросьте все проблемы и сомнения. Позвольте себе погрузиться с головой в отношения или сделайте что-нибудь, что оживит ваши отношения.

По рабочим делам устройте день силы, покажите на что вы способны. Продемонстрируйте всю свою решимость решить текущие вызовы. В этот день наполнитесь уверенностью в своих возможностях. Сделайте новую прическу, измените стиль одежды и после этого направьте силы на достижение финансового успеха, используя собственную интуицию.

ЛЕВ (23 июля-21 августа)

Карта дня — "Пятерка мечей"

Осознайте свои возможности. Преодолейте свои страхи, злость и давление окружающих. Задумайтесь, как вы относитесь к собственной выгоде, ставите ли себя выше или ниже других людей. Возможно, вы лжете самому себе.

В любовных ситуациях осознайте, что сейчас вы ничего не добьетесь шармом и дипломатией. Однако если вы не можете так просто прекратить любовную игру, то покажите со всей решимостью, что к вам так нельзя относиться.

В делах финансовых и карьерных карт говорит, что перед любым успехом будут потери. Это следует осознать. Надо изо всех сил сдержать скрытую агрессию, подавить гордыню и принять неизбежное.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня — "Девятка жезлов"

Какой бы период ни подходил к концу, вы готовы двигаться дальше. Вы развили свою внутреннюю силу, но стали слишком осторожны, потому что не хотите, чтобы печальный опыт прошлого повторился снова. Не надо слишком думать о прошлом, следует сделать выводы и двигаться дальше.

Даже если вы сейчас хотите быть закрытыми, подумайте над тем, что лучше разговаривать друг с другом, чем молчать. Сейчас вы либо наталкиваетесь на закрытую дверь, либо закрываете их самостоятельно. Откройтесь, несмотря на страхи и завоюйте доверие других.

Пора увидеть свои слабые и сильные стороны и осознать собственный потенциал. Не идите в глухую защиту, потому что так вы не сможете увидеть новые возможности. Узнайте самого себя и новые пути откроются перед вами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня — "Тройка жезлов"

Хорошее время для успешного запуска чего-нибудь нового. Период оригинальных идей, которые обретут свое воплощение в жизнь. Сила возникает из смелости и усилий, подкрепленных возможностями убеждения.

В любви и любви, дружбе и партнерстве смело смотрите в будущее. Вы можете доверять партнеру и крепкой основе, на которой основываются ваши отношения.

В кризисной ситуации с финансами и работой, осознайте, что вы достигли немало и у вас отличные перспективы. Пора заглянуть за горизонт, чтобы увидеть будущие радужные перспективы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня — "Паж кубков"

Вода будет литься на вашу мельницу. Люди будут на вашей стороне, потому нужно этим воспользоваться. А если возникнут определенные конфликты, это поможет вам. Немного подождите, и вы получите хорошие возможности для развития.

Эта карта обещает радостное свидание, наполненное флиртом и ухаживаниями. Однако будьте внимательны и осторожны, потому что после первых идеальных свиданий прекрасный образ партнера может оказаться не таким уж идеальным. Вам решать, открыться ли для любовного импульса или влюбиться по уши.

Что касается финансов, то к вам проявят понимание и поддержку. Будьте открыты и не упустите свой шанс на помощь в период вызовов. Доверяйте своей интуиции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня — "Шестерка жезлов"

Вас ждет победа. Проблема состоит в том, что когда мы торжествуем, то часто забываем, какой ценой одержали эту победу, а похвала может увести нас от реального положения вещей. Эта карта говорит о смирении после победы и напоминает о защите своих границ.

В вопросах любви подходят ко всему без страха, легко, с уверенностью в победе, тогда ваша любовь расцветет, а впоследствии получит плоды. Впереди "белая полоса".

Если говорить о финансах, то сейчас у вас достаточно сил, чтобы побороть кризис. Ожидайте хорошие новости. Верьте в победу. Будьте готовы идти впереди других и делайте ставку на победу.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня — "Пятерка кубков"

Вы потеряли то, что не пытались удержать слишком сильно. Но не унывайте, это означает, что кто-то или что-то не были особенно вам нужны. Помните о том, что наш мир двулик и на каждое негативное событие приходится его положительный двойник.

Совет по любви и отношениям: не проявляйте инициативу, пока вам тяжело на сердце. Ведь трудно улыбаться, если глаза полны слез.

Во время кризиса не скрывайте свои проблемы, но и не отчаивайтесь. Со временем печаль исчезнет, а перед вами откроются новые горизонты.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня — "Правосудие"

Эта карта означает, что следует подумать о рациональном и объективном подходе к жизненной ситуации. Следует бесстрастно оценить происходящее вокруг, признать свои ошибки и исправить ситуацию. Вы способны на более рациональный и холодный взгляд на вещи, чем вы можете себе представить.

Если вы хотите совет о делах сердечных, то должны признать, что ваша личная жизнь – это отражение вашей собственной сущности. Начните с честной оценки собственных действий и того, как вы себя оцениваете. Не перекладывайте свою вину в отношениях на других.

В финансовых делах старайтесь уладить все неразрешенные конфликты. Идите на разговоры, чтобы разрешить ситуацию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня — "Двойка жезлов"

Помните, что раньше соответствующего времени ничего не разрешится. В лучшем случае, все останется на своих местах. Сейчас не время принимать решение. Сохраняйте нейтралитет.

Если вы влюблены или имеете партнера, то пора проявить себя и "взять быка за рога". Сила течет через вас. Но перед активными действиями изрядно все обдумайте, правильная подготовка препятствует провалу.

В вопросах карьеры убедите других людей в своих талантах, смело отстаивайте свою точку зрения. Демонстрируйте деловые качества.

Также читайте Ретроградный Меркурий весной 2023 года: что делать и что категорически запрещено

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год