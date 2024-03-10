Тельцам будет больно, а Ракам следует опасаться собственных комплексов: гороскоп по картам Таро на 10 марта 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 марта 2024 г. рассказывает, что Козерогам следует доверять интуиции, а Ракам следует остерегаться собственных комплексов.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 марта 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Вы почувствуете горечь потери. В отношениях выясните, есть ли у вас силы их продолжать. А на работе остерегайтесь проблем от коллег.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет больно, но вы можете подняться. В любви все может уничтожиться. А в рабочих вопросах следует быть осторожным.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Дьявол"
Наступает время соблазнов. В любви поддавайтесь им. А на работе следует избегать коварных людей.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях остерегайтесь собственных комплексов. А в решении рабочих вопросов прислушивайтесь к внутреннему голосу.
ЛЕВ (22 июля-23 августа)
Карта дня "Звезда"
Небеса помогут вам. В любви сконцентрируйтесь на позитиве, а на работе ждите неожиданной помощи.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не загоняйте сами себя в проблемы. В отношениях не стоит ссориться. На работе не отгораживайтесь от всех.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце. В отношениях прислушивайтесь к совету старшего мужчины. В движении по карьерной лестнице доверяйте интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Ваше сердце может разбиться. В любви может появиться кто-то третий. Избегайте проблем на работе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не создавайте себе сами проблем. В отношениях не стоит ссориться, а на работе провоцировать конфликт.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Верховная жрица"
Доверяйте своей интуиции. В любви откройте сердце навстречу чувствам. В работе действуйте по зову сердца.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Отшельник"
Время для философских размышлений пришло. В любви следует сделать перерыв, а на работе уйти в отпуск.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз жезлов"
Вы – огонь. Освойте несколько новых сексуальных умений в постели. А на работе проявите активность.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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