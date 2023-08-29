Тельцам нужно найти единомышленников, а Близнецам следует искать счастья: гороскоп по картам Таро на 29 августа 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 августа 2023 года рассказывает, что у Овнов отношения могут выйти на новый уровень, а Раков любовь будет вдохновлять новые свершения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 августа 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для заключения договоров. Отношения могут выйти на другой уровень. На работе проявите активность.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

Ищите единомышленников. В отношениях ищите не только любовь, но и дружбу. В движении по карьерной лестнице ищите надежных партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Вас окружает счастье. Растворитесь в любви. На работе ситуация должна улучшиться, а вызовов – стать меньше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Влюбленные"

Любовь вдохновляет вас на новые свершения. В отношениях стремитесь к лучшему. Проявите эмпатию на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но не хотите этого признавать. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь врагов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищать свою территорию. В отношениях не устраивайте напрасных ссор. А на работе станет больше новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж мечей"

Ум – ваше оружие. В любви не раните партнера или партнершу своей иронией. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Настало время нужды. Не ждите чего-нибудь нового в отношениях. На работе избегайте ссор.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте разумно. В отношениях не женитесь на всех возможностях. Действуйте осторожно в движении по карьерной лестнице.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дурак"

Смотрите под ноги, когда двигаетесь. В любви не стоит бросать сразу в котел страсти. На работе проявите интерес к новому проекту.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Надо добавить немного огня. В отношениях покажите страсть. А на работе – профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые возможности. Задумайтесь над общей целью в отношениях. А на работе пора начать эффективно работать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.