Тельцам нужно проявить характер, а Девам пора стать ответственными за свою жизнь: гороскоп по картам Таро на 4 февраля 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 февраля 2024 г. рассказывает, что Тельцам стоит проявить характер, а Ракам нужно раскрыть душу шире.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 февраля 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Тщательно работайте и получите результат. В отношениях следует доверять партнеру в сфере финансов. На работе следует попросить премию.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король мечей"

Необходимо проявить характер. В любви не стоит оскорблять друг друга. В рабочих делах проявите внутреннюю мощь.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшится. В отношениях вы получите крепкий фундамент. А на работе следует начать новый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Откройте свою душу пошире. В любви погрузитесь в эротические приключения. Добавьте драйвовость на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновешивайте ваши мысли и эмоции. А на работе действуйте критически по отношению к себе.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Иерофант"

Пора стать ответственным за свою жизнь. В отношениях действуйте рационально. А на работе следует заняться юридическими вопросами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от новых возможностей. Отношения будут вас вдохновлять. А в движении по карьерной лестнице стоит поискать что-то новенькое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Нужно экономить. В отношениях не разбрасывайтесь деньгами. На работе наведите порядок в финансах.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Решите то, что связывает вас. Откройте глаза вашим отношениям. А на работе сражайтесь за свои идеи.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. Наслаждайтесь любовью. Предложите на работе новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайте свои позиции. В отношениях не делайте больно второй половинке. В рабочих ситуациях проявите интеллектуальную составляющую.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вы двигаетесь в правильном направлении. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. Добавьте активность на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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