Тельцам – партнерство, а Близнецам – новые начинания: гороскоп по картам Таро на новолуние 20 апреля 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о своих желаниях.

20 апреля – новолуние, символизирующее начало чего-то нового.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 апреля 2023 г. говорит, что Львам следует воспользоваться интеллектом, а Близнецам — умело жонглировать в отношениях.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерикка Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Возвратитесь к общению с друзьями. Помните, что с любимыми – вы не только любовники, но и друзья. На работе опирайтесь на дружескую поддержку.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка жезлов"

Партнерство сейчас важно. Хорошее время для узаконивания отношений, а на работе для подписания договоров.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Впереди новые начинания. В отношениях умело жонглируйте, а на работе попробуйте взяться за что-нибудь новенькое.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Остерегайтесь происков. В любви возможны потери. А на работе – проблемы.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Туз мечей"

Воспользуйтесь вашим интеллектом как оружием. В отношениях, правда, не раньте вашей иронией близких. На работе придется сразиться за свои права.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь кубков"

"Оседлайте" ваши эмоции. В отношениях продемонстрируйте ваши лучшие качества. Что касается работы, то слушайте сердце.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация налаживается. В отношениях все складывается лучше. Что касается работы, то ожидайте реализации финансовых проектов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Умеренность"

Найдите баланс в жизни. В отношениях следует положить на чашу весов рациональное и эмоциональное. А на работе не торопитесь с проектами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не вываливайте на себя больше, чем можете нести. В отношениях покажите партнеру или партнерше, что вам нужна поддержка. Что касается рабочих вопросов, то разделите свою "ношу" на несколько элементов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Узнайте, что вы хотите, и не бросайтесь за всем вместе. В отношениях выберите одну цель, а на работе не гонитесь за всеми "журавлями в небе".

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте на что вы способны. В любви и на работе овладейте эмоциями.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесница"

Отправляйтесь в путешествие. В отношениях стоит поехать куда-то вместе, а по работе — погрузиться в командировку.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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