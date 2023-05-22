Тельцам следует доверять своим эмоциям, а Львам следует искать единомышленников: гороскоп по картам Таро на 22 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 мая 2023 года рассказывает, что Овнов ждут впереди новые достижения, а Тельцам следует доверять своим эмоциям.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Впереди – новые достижения. В любви решитесь на важный шаг. Что касается работы, то, чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Доверяйте своим эмоциям. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого и старшего мужчины. Что касается работы, то следует быть более активным.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Страшный суд"

К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. Что касается любви, то ждите расплаты за свое поведение. На работе ждите проверок.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Пора вернуться в прошлое. В отношениях вспомните старых друзей. Что касается работы, то ищи сотрудничество со знакомыми людьми.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Хорошее время для партнерства. В любви не забывайте и о дружбе. В рабочих делах ищите единомышленников.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Маг"

Всё в ваших руках. Сконцентрируйтесь на гармонии рационального и эмоционального отношения. А на работе смело беритесь за новый проект.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Ваш разум – ваше оружие. В отношениях не делайте больно вашей второй половинке. На работе придется защищать свой труд.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесница"

Все – в ваших руках. Отправляйтесь в романтическую поездку с партнером или партнершей. Что касается финансовых дел, то стоит задуматься о переезде.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Сила"

Покажите силу, которая кипит внутри вас. В отношениях продемонстрируйте силу. Что касается работы, то прежде всего овладейте своими эмоциями.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все может измениться ежеминутно. В любви все может перевернуться с ног на голову. На работе остерегайтесь недругов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева жезлов"

Эмоции – ваше все. Покажите, что вы – огонь в отношениях. Что касается работы, то продемонстрируйте пыл.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева мечей"

В вашем уме – ваша сила. Действуйте безудержно в отношениях. Что касается работы, то придется обороняться.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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