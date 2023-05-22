Тельцам следует доверять своим эмоциям, а Львам следует искать единомышленников: гороскоп по картам Таро на 22 мая 2023 года

Карты Таро помогают понять свои мечты.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 мая 2023 года рассказывает, что Овнов ждут впереди новые достижения, а Тельцам следует доверять своим эмоциям.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Впереди – новые достижения. В любви решитесь на важный шаг. Что касается работы, то, чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Доверяйте своим эмоциям. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого и старшего мужчины. Что касается работы, то следует быть более активным.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Страшный суд"
К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. Что касается любви, то ждите расплаты за свое поведение. На работе ждите проверок.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Пора вернуться в прошлое. В отношениях вспомните старых друзей. Что касается работы, то ищи сотрудничество со знакомыми людьми.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка кубков"
Хорошее время для партнерства. В любви не забывайте и о дружбе. В рабочих делах ищите единомышленников.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Маг"
Всё в ваших руках. Сконцентрируйтесь на гармонии рационального и эмоционального отношения. А на работе смело беритесь за новый проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Ваш разум – ваше оружие. В отношениях не делайте больно вашей второй половинке. На работе придется защищать свой труд.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Колесница"
Все – в ваших руках. Отправляйтесь в романтическую поездку с партнером или партнершей. Что касается финансовых дел, то стоит задуматься о переезде.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Сила"
Покажите силу, которая кипит внутри вас. В отношениях продемонстрируйте силу. Что касается работы, то прежде всего овладейте своими эмоциями.
КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все может измениться ежеминутно. В любви все может перевернуться с ног на голову. На работе остерегайтесь недругов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Эмоции – ваше все. Покажите, что вы – огонь в отношениях. Что касается работы, то продемонстрируйте пыл.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева мечей"
В вашем уме – ваша сила. Действуйте безудержно в отношениях. Что касается работы, то придется обороняться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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