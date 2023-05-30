Тельцам следует надеяться на лучшее, а Львам – доверять интуиции: гороскоп по картам Таро на 30 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2023 года рассказывает, что Львам следует доверять интуиции, а Девам будет трудновато.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях позвольте себе немного больше. Что касается работы, то вы не замечаете сути чего-нибудь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Солнце"

Надейтесь на лучшее. В любви действуйте активно, на работе проявите больше заинтересованности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка мечей"

Будет больно. Защитите ваше сердце в отношениях. В рабочих делах остерегайтесь происков.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Активность ваше всё! Проявите себя в любви и карьере.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте интуиции. В любви слушайтесь сердца. А насчет работы – внутренний голос вам поможет.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка жезлов"

Будет тяжело. В любви вам могут ранить сердце. Что касается рабочих вопросов, то ожидайте новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Бросайте вперед. В любви следует защитить то, что вам дорого. На работе придется прокладывать себе путь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Влюбленные"

Добавьте щепотку любви ко всему. Наслаждайтесь отношениями. Что касается работы, то ищите единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добирайтесь своего. В работе проявите активность.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать. В любви возможны потери. С движением по карьерной лестнице лучше не спешить.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король жезлов"

Найдите внутренний стержень. В любви действуйте посильнее. Что касается работы, то следует прислушиваться к советам мудрых людей.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Луна"

Все скрытое скоро станет очевидным. В отношениях остерегайтесь происков. А на работе проявите крайнюю осторожность в действии.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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