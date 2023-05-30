Тельцам следует надеяться на лучшее, а Львам – доверять интуиции: гороскоп по картам Таро на 30 мая 2023 года

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2023 года рассказывает, что Львам следует доверять интуиции, а Девам будет трудновато.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях позвольте себе немного больше. Что касается работы, то вы не замечаете сути чего-нибудь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Солнце"
Надейтесь на лучшее. В любви действуйте активно, на работе проявите больше заинтересованности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка мечей"
Будет больно. Защитите ваше сердце в отношениях. В рабочих делах остерегайтесь происков.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз жезлов"
Активность ваше всё! Проявите себя в любви и карьере.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Верховная жрица"
Доверяйте интуиции. В любви слушайтесь сердца. А насчет работы – внутренний голос вам поможет.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет тяжело. В любви вам могут ранить сердце. Что касается рабочих вопросов, то ожидайте новых вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Бросайте вперед. В любви следует защитить то, что вам дорого. На работе придется прокладывать себе путь.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Влюбленные"
Добавьте щепотку любви ко всему. Наслаждайтесь отношениями. Что касается работы, то ищите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добирайтесь своего. В работе проявите активность.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать. В любви возможны потери. С движением по карьерной лестнице лучше не спешить.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Король жезлов"
Найдите внутренний стержень. В любви действуйте посильнее. Что касается работы, то следует прислушиваться к советам мудрых людей.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Луна"
Все скрытое скоро станет очевидным. В отношениях остерегайтесь происков. А на работе проявите крайнюю осторожность в действии.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Читайте также: