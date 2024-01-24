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Тельцам следует прислушаться к интуиции, а Ракам – завершить проекты: гороскоп по картам Таро на 24 января 2024 года

Тельцам следует прислушаться к интуиции, а Ракам – завершить проекты: гороскоп по картам Таро на 24 января 2024 года

Карты Таро помогают лучше чувствовать себя

Карты Таро позволяют лучше понять себя.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 января 2024 г. рассказывает, что у Рыб улучшится жизненная ситуация, а Тельцам следует раствориться в любви.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 января 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Вы – самый огонь. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе начните новый проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Растворитесь в любви. В любви раскройте свое сердце пошире. На работе прислушивайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях выбирайте покой. Следует отпросить с работы на пол дня.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Императрица"

Ожидайте плоды вашей деятельности. В отношениях ждите новых свершений. А на работе – окончание проекта.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка пентаклов"

Вы получите вознаграждение за свою работу. В отношениях ждите приятных подарков. А на работе можете просить премию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед изо всех сил. В отношениях может быть больно. Действуйте аккуратно на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Маг"

Баланс – ключевое слово дня. В любви найдите золотую середину. А в движении по карьерной лестнице смело трогайтесь вперед.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка кубков"

Иногда позволяйте себе расслабиться. В отношениях сходите на свидание. А на работе следует отправиться на неформальную встречу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Смерть"

Все меняется. В любви изменения могут быть болезненными, а на работе они только помогут вашей трансформации.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Восьмерка пентаклов"

Работайте достойно над всеми сферами вашей жизни и результат – не заставит себя ждать. Верьте в это.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Нужно быть настойчивее. В отношениях проявите больше страсти. А на работе смело беритесь за что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклов"

Ситуация улучшается. В любви дела наладятся. А на работе рассматривайте финансово щедрые проекты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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