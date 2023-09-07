Тельцам следует прислушаться к собственному голосу, а Львам нужно искать равного себе партнера: гороскоп по картам Таро на 7 сентября 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 сентября 2023 г. говорит, что Близнецам следует использовать свой ум, а Весам — действовать решительно. Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях — осмотритесь вокруг и поразмышляйте, стоит ли игра свеч. В работе следует чаще делать перерывы, чтобы понять, как двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Пора отогнать всех людей чуть дальше. В любви следует прислушиваться к собственному голосу, он должен подсказать, как действовать дальше. Что касается финансов, то сегодня придется действовать самостоятельно и повиноваться внутренней мудрости.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева жезлов"

Используйте свой разум в качестве острого меча. В делах любовных не будьте слишком ироничны, потому что можете глубоко ранить своего партнера. Во время движения по карьерной лестнице, "рубите" своим умом врагов и продвигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

"Все будет хорошо", – говорит карта. Доверяйте счастливым знакам. Что касается отношений, то следует обратить внимание на достойного партнера. Ситуация с деньгами должна улучшиться.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Справедливость"

Относитесь к людям так, если хотите, чтобы они относились к вам. В отношениях ищите равного вам партнера. Что касается бизнеса, то сегодня лучше не махлять, потому что правда вылезет на поверхность.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Эта карта перешла и в обычную колоду карт в виде Джокера. Смотрите под ноги, увлекшись максимализмом. Что касается отношений, то следует прислушаться к советам друзей, которые предостерегают от ошибок. Со средствами будьте осторожны, не отдавайте большую сумму кому-то сразу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Будьте тверды и непоколебимы как скала. В отношениях действуйте сильно и решительно. А на работе следует проявить свои лучшие качества.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Будьте осторожны и держитесь. Умело управляйте лодкой вашей любви, чтобы не разбиться об эмоции. На работе старайтесь обходить острые углы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король жезлов"

Ваша самоуверенность – оправдана. Действуйте решительно. В любовных ситуациях следует прислушиваться к советам мудрого наставника. Что касается работы, то стоит ускориться, чтобы быть первым.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король мечей"

Ваше движение вперед – залог вашего успеха, но придерживайте иногда "лошадей". В любви не напирайте слишком сильно, потому что партнер может испугаться вашего напора.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращаться в воспоминания в прошлое – это нормально. Особенно накануне ретроградного периода Меркурия. В отношениях следует присмотреться к бывшим знакомым. Что касается карьеры, то следует завершить не завершенные ранее дела, прежде чем браться за новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Башня"

На уничтоженном фундаменте лучше строится. После бури в отношениях легче говорить правду. А вот "шторм" на работе может вас подкосить.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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