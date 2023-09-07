Тельцам следует прислушаться к собственному голосу, а Львам нужно искать равного себе партнера: гороскоп по картам Таро на 7 сентября 2023 года

Карты Таро позволяют узнать больше о себе.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 сентября 2023 г. говорит, что Близнецам следует использовать свой ум, а Весам — действовать решительно. Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 сентября 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях — осмотритесь вокруг и поразмышляйте, стоит ли игра свеч. В работе следует чаще делать перерывы, чтобы понять, как двигаться дальше.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Отшельник"
Пора отогнать всех людей чуть дальше. В любви следует прислушиваться к собственному голосу, он должен подсказать, как действовать дальше. Что касается финансов, то сегодня придется действовать самостоятельно и повиноваться внутренней мудрости.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева жезлов"
Используйте свой разум в качестве острого меча. В делах любовных не будьте слишком ироничны, потому что можете глубоко ранить своего партнера. Во время движения по карьерной лестнице, "рубите" своим умом врагов и продвигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
"Все будет хорошо", – говорит карта. Доверяйте счастливым знакам. Что касается отношений, то следует обратить внимание на достойного партнера. Ситуация с деньгами должна улучшиться.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Справедливость"
Относитесь к людям так, если хотите, чтобы они относились к вам. В отношениях ищите равного вам партнера. Что касается бизнеса, то сегодня лучше не махлять, потому что правда вылезет на поверхность.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Дурак"
Эта карта перешла и в обычную колоду карт в виде Джокера. Смотрите под ноги, увлекшись максимализмом. Что касается отношений, то следует прислушаться к советам друзей, которые предостерегают от ошибок. Со средствами будьте осторожны, не отдавайте большую сумму кому-то сразу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Император"
Будьте тверды и непоколебимы как скала. В отношениях действуйте сильно и решительно. А на работе следует проявить свои лучшие качества.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Будьте осторожны и держитесь. Умело управляйте лодкой вашей любви, чтобы не разбиться об эмоции. На работе старайтесь обходить острые углы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король жезлов"
Ваша самоуверенность – оправдана. Действуйте решительно. В любовных ситуациях следует прислушиваться к советам мудрого наставника. Что касается работы, то стоит ускориться, чтобы быть первым.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Король мечей"
Ваше движение вперед – залог вашего успеха, но придерживайте иногда "лошадей". В любви не напирайте слишком сильно, потому что партнер может испугаться вашего напора.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка кубков"
Возвращаться в воспоминания в прошлое – это нормально. Особенно накануне ретроградного периода Меркурия. В отношениях следует присмотреться к бывшим знакомым. Что касается карьеры, то следует завершить не завершенные ранее дела, прежде чем браться за новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Башня"
На уничтоженном фундаменте лучше строится. После бури в отношениях легче говорить правду. А вот "шторм" на работе может вас подкосить.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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