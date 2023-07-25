Тельцам следует работать с собственными эмоциями, а Львам стоит найти единомышленников: гороскоп по картам Таро на 25 июля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 июля 2023 рассказывает, что Овнам нужно быть бережливыми, а Тельцам — работать с собственными эмоциями.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Тщательно проверяйте все, что вы делаете. В отношениях будьте бережливы. А на работе не стоит нервничать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева кубков"

Работайте с собственными эмоциями. На работе прислушивайтесь к своим чувствам. На работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка кубков"

Надо разумно действовать. В отношениях не гонитесь за всем сразу. А на работе следует снизить мультизадачность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Маг"

Уравновесьте эмоции и разум. В отношениях нужно понять, что вы хотите. На работе действуйте активнее.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Окунитесь в отношения. На работе найдите единомышленников. В отношениях добавьте жажды.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Отшельник"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. На работе – отгул.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. На работе задумайтесь над карьерным ростом. А в отношениях отважитесь на первый шаг.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Стремительно двигайтесь вперед. В отношениях не пугайтесь своих стремлений. На работе проявите проактивную позицию.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Иерофант"

Нужно изрядно проверять документы, которые вы подписываете. В отношениях ждите больше. На работе следует развиваться.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка кубков"

Будет тяжело. В отношениях вас могут оскорбить. На работе задумайтесь над стратегией.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе просите о повышении.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте – и вы увидите результат. На работе работайте достойно. В отношениях приложите усилия.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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