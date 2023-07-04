Тельцов ожидают изменения, а Львам стоит найти баланс в жизни: гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля 2023 года

Карты Таро подсказывают важные события в жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июля 2023 года рассказывает, что Овны будут стремительно двигаться вперед, а у Близнецов начинается хороший период.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Неудержимо двигайтесь вперед. В любви действуйте активно. На работе не бездельничайте.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Башня"

Ожидайте перемен. В отношениях вас могут оскорбить. На работе ищите запасный вариант.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Начинается хороший период. В любви выходите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В чувствах определитесь, что вы желаете. На работе овладейте своими чувствами.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Мир"

Ищите баланс. В отношениях овладейте чувствами и разумом. На работе найдите гармонию.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Влюбленные"

Найдите любовь. В отношениях вдохновляйтесь чувствами. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

Нужно нормировать свою жизнь. В любви – все в порядке. На работе дела наладятся.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. Прыгайте в страсть в отношениях. На работе ожидайте улучшения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Четверка жезлов"

Внимательно подписывайте документы. В любви следует выйти на следующий уровень. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Наведите порядок в финансах. В отношениях пройдите проверку на любовь к деньгам. Запланируйте финансовые достижения на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Смерть"

Время перемен наступило. Отношения могут либо закончиться, либо обновиться. На работе остерегайтесь вызовов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. В любви может быть больно. На работе тщательно проверяйте документы.

Также читайте Астрологический прогноз на 4 июля

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского