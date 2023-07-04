Тельцов ожидают изменения, а Львам стоит найти баланс в жизни: гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля 2023 года

Карты Таро подсказывают важные события в жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 июля 2023 года рассказывает, что Овны будут стремительно двигаться вперед, а у Близнецов начинается хороший период.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Неудержимо двигайтесь вперед. В любви действуйте активно. На работе не бездельничайте.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Башня"
Ожидайте перемен. В отношениях вас могут оскорбить. На работе ищите запасный вариант.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Начинается хороший период. В любви выходите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В чувствах определитесь, что вы желаете. На работе овладейте своими чувствами.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Мир"
Ищите баланс. В отношениях овладейте чувствами и разумом. На работе найдите гармонию.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Влюбленные"
Найдите любовь. В отношениях вдохновляйтесь чувствами. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Нужно нормировать свою жизнь. В любви – все в порядке. На работе дела наладятся.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. Прыгайте в страсть в отношениях. На работе ожидайте улучшения.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка жезлов"
Внимательно подписывайте документы. В любви следует выйти на следующий уровень. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Наведите порядок в финансах. В отношениях пройдите проверку на любовь к деньгам. Запланируйте финансовые достижения на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен наступило. Отношения могут либо закончиться, либо обновиться. На работе остерегайтесь вызовов.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Страшный суд"
Помните о последствиях своих поступков. В любви может быть больно. На работе тщательно проверяйте документы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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