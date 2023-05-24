Тельцы добьются финансового успеха, а Весам нужно больше доверять партнерам: гороскоп по картам Таро на 24 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 24 мая 2023 года рассказывает, что Рыбам не стоит сразу ждать финансового успеха, а Львам стоит наслаждаться счастьем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 24 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елена Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях вы добились большого понимания. Что касается работы, то следует проработать со своими эмоциями.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева пентаклей"

Вы добились финансового успеха. В любви прислушивайтесь к совету мудрой женщины. В работе сконцентрируйтесь на нынешнем проекте.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не усложняйте ситуацию. В любви не начинаете выяснять отношения. Что касается работы, то возможны новые вызовы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Впереди новые достижения. В отношениях попробуйте сделать что-нибудь вместе. В рабочих вопросах попробуйте новый проект.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Все просто здорово. В отношениях наслаждайтесь счастьем, а на работе продвигайтесь вперед.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В любви найдите гармонию, а в отношениях – баланс.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Смотрите на свой с открытыми глазами. В отношениях доверяйте партнеру, а в рабочих вопросах ищите цель в вашей работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора взять паузу. На работе следует отдохнуть, а в отношениях устроите общий отдых.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях "не ешьте" себя, чтобы не было еще больнее. На работе остерегайтесь происков.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка мечей"

Наступает время испытаний. В любви возможен – "любовный треугольник". В рабочих вопросах остерегайтесь происков врагов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

Доверяйте сердцу. В отношениях окунитесь в чувства. На работе прислушивайтесь к интуиции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В отношениях не ждите плодов сейчас. В финансовых вопросах не стоит сразу ждать успеха.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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