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Тельцам будет больно, а Близнецам следует уверенно двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 12 апреля 2025 года
Карты Таро позволяют лучше понять.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 12 апреля 2025 г. рассказывает, что Близнецам нужно уверенно двигаться вперед, а Ракам проявлять интеллектуальную составляющую.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 12 апреля 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Все расцветает вокруг вас. Развивайте ваши отношения. А на работе ждите воплощения проекта в жизнь.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Девятка мечей"
Будет больно. В отношениях вас могут изрядно ранить. В рабочих вопросах будут конфликты.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Уверенно двигайтесь вперед. В любви идите к цели вместе. На работе не сдерживайте активность даже в выходные.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Королева мечей"
Ваша сила состоит в вашем интеллекте. В любви не следует конфликтовать со второй половинкой. В движении по карьерной лестнице проявите креативность.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Справедливость"
Внимательно все взвешивайте. В отношениях найдите золотую середину. В работе не бросайтесь в конфликт головой.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Туз мечей"
Перестаньте поглядывать, как святая невинность. В любви раскройте свой потенциал. На работе активно защищайте свои позиции.
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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Откройте свое сердце. В любви прислушивайтесь к советам извне. В рабочих моментах доверяйте интуиции.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка пентаклов"
Ситуация улучшается. В отношениях все налаживается. На работе ваш проект реализуется.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король мечей"
Вас увлекут ваши комплексы. В любви избегайте своих страхов. В карьере стоит хоть чуть-чуть отдохнуть.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка пентаклов"
Вас вознаградят. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе добавьте активность.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не зацикливайтесь на бытовых делах. Отношения могут дать трещину. На работе лучше отдохнуть день.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж жезлов"
Перед вами открываются новые возможности. В отношениях ждите перемен. А на работе подружитесь с новыми людьми.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.