Руны / © ТСН

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Руны – это древняя система символов, не только передающая знания, но и считывающая глубинные ритмы событий. Каждая руна – это как зеркало дня: она показывает, что скрыто в подсознательном слое, и как на него реагировать. 16 мая – это день тонкой настройки, когда мелочи имеют значение, а решительность формируется из внутренней ясности. Энергия в этот день приглашает к сосредоточенности, отказу от лишнего и ясного выбора.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Эйваз"

Этот день нуждается в выдержке. Возможны небольшие затруднения или задержки, которые воспринимаются как испытания. Но на самом деле это тренировка силы духа. Покой – ваше главное оружие.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Соулу"

Сияние в вашей силе День благоприятен для инициатив, уверенных шагов и решения важных дел.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Тейваз"

Это день, когда вы можете почувствовать вызов или потребность защищать свои убеждения. Главное – действовать честно. Сила – в принципах, а не в эмоциональной реакции. Верность себе важнее победы.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Догаз"

Состояние между ночью и рассветом. Вы – в точке перехода. Не спешите – высшее понимание придет, если дать себе пространство. Оставьте старое позади – даже если оно казалось знакомым и безопасным.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Уньо"

День дарит тепло, легкость и вдохновение. Благоприятно для творчества, общения и маленьких радостей. Радость – не в достижении, а в моменте. Позвольте себе радоваться – это тоже форма силы.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Феху"

Материальные вопросы выходят на первый план. Вы можете получить ресурс – финансовый, энергетический или человеческий. Но будьте внимательны к тому, как вы им распоряжаетесь. Спасибо за каждое проявление поддержки – он не случаен.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Беркано"

Сегодня хорошо закладывать основу для дел, отношений, заботы о себе. Мягкость и последовательность – ваши ключи. Бережное отношение к себе – это не роскошь, а потребность.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Ансуз"

Ваш голос имеет силу. День подходит для прояснения важных вопросов, обращений, выступлений, написания. Говорите честно, и вас услышат. Слова имеют последствия – используйте их как инструмент света.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Одол"

Тема дома, наследия, личных границ выйдет на первый план. Возможно, придется что-нибудь переосмыслить или отстоять свою территорию. Будьте внимательны к тому, что считаете «своим».

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Гебо"

Справедливый обмен – основа ваших действий сегодня. Где вы даете слишком многое? Где не позволяете себе получить? Баланс – не слабость, а искусство. Позвольте отношениям быть взаимными.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Ингуз"

Состояние уюта перед прорывом. Вы будто стоите на пороге чего-то нового — еще не время действовать, но пора готовить почву. Новое приходит тихо — не упустите момента.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Манназ"

Сегодня важно обратить внимание на связи с родом, коллективом, близкими. Вы часть большего, и ваша сила – во взаимодействии. Ищите общее, а не спор – это сохранит вам силы.

16 мая 2025 года – это день для тех, кто не боится быть внимательным. Руны не зовут к спешке, но подсказывают, где именно стоит быть честным, где осторожным, а где открытым к новому. Прислушайтесь – и получите направление.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.