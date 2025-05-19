Руны / © ТСН

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Руны – это не просто знаки, а древняя система символов, через которую можно почувствовать глубинные ритмы жизни. Они не прочат, а подсказывают, где именно сосредоточить внимание, на что опереться в решении и что поддержать в себе. 19 мая – день, когда руны приглашают к точности в словах и действиях. Это не время для хаоса – наоборот, сила в простоте и четкости.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Феху"

Этот день благоприятен для работы с ресурсами – финансами, энергией, временем. Вы получите именно то, что сможете удержать и использовать мудро. Не гонись за количеством – ценность в качестве.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Сигель"

Ваш свет сегодня привлекает внимание. Возможен прорыв в той сфере, где вы давно упорно трудитесь. Не скрывайте своих преимуществ — позвольте им говорить за вас.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Йера"

Плоды усилий созревают. Сегодня не нужно форсировать – просто поддерживайте стабильное движение и завершение текущих дел. Принимайте результат таким, как он есть – он закономерен.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Уруз"

Просыпается ваша сила Можно смело браться за то, что раньше пугало День для действий, требующих выносливости.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Ингуз"

Внутренние процессы созревают. Не жмите на себя и окружение — новый этап начнется тогда, когда будет время. Готовьте почву, не бросайте семена в спешке.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Ансуз"

В центре внимания – слова. Следует быть внимательны к тому, как вы говорите и что принимаете на слух. Ищите содержание не только в тексте, но и в подтексте.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Кеназ"

Что-то прояснится. Это день инсайта, вдохновения, творческого прорыва.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Уньо"

День радости, приятной новости или просто внутреннего тепла. Не игнорируйте хорошие знаки – даже мелкие. Позвольте себе порадоваться – вы этого заслуживаете.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Гебо"

Выгодное взаимодействие возможно именно сегодня. Кто-то захочет помочь или наоборот — вы сможете сделать значимый шаг навстречу другому. Гармония в отношениях – во взаимности, не в жертве.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Манназ"

Пора не тянуть все на себе. Доверьтесь коллективу, обратитесь за советом или найдите сопротивление в сообществе. Вы часть большего, и это ваша сила.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Райдо"

Путь открывается – как внутренний, так и внешний. Хороший день для решения логистических вопросов, начала движения или символического старта. Не ждите идеального момента – он уже наступил.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Пертро"

Неизвестное сегодня может дать точный ответ. Доверяйте знакам, интуиции, символам – особенно повторяющимся. Где логика молчит – интуиция подсказывает.



19 мая 2025 года – день четкого фокуса, ясности и более глубокого понимания процессов. Руны подсказывают: в простом – глубина, в диалоге – сила, в движении – развитие. Держитесь своего центра и поступайте с пониманием.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.